Turci otvoria Fínom NATO. Budú Maďari poslední?

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa rozhodol odblokovať vstup Fínska do NATO, oficiálne to chce oznámiť v piatok počas návštevy fínskeho prezidenta. Zistila to agentúra Reuters z tureckých vládnych zdrojov. Ankara s Budapešťou sú poslední dvaja z 30 členov aliancie, ktorým ani desať mesiacov od prihlášky Helsínk a Štokholmu nestačilo, aby ratifikovali ich pristúpenie.

„Samozrejme, prijal som pozvanie a pôjdem si prevziať oznámenie o ich zámere,“ oznámil prezident Sauli Niinistö podľa rádiotelevízie YLE pred štvrtkovým odletom do Ankary.

Čítajte viac Ugrofíni si nerozumejú. Čo to je oikeusvaltio?

Turkické väzby

Zhodou okolností sa v Ankare práve nachádza aj maďarský premiér Viktor Orbán. Prišiel tam na summit turkických krajín, ku ktorým sa Budapešť pred časom na jeho popud pridružila. Orbán, ktorý sa netají obdivom k ázijským autokraciám, namiesto vedecky uznaných ugrofínskych koreňov už niekoľko rokov hovorí o hunsko-turkickom pôvode svojho národa a maďarčinu zaraďuje do turkickej rodiny jazykov.

Osobitne silné kontakty maďarský premiér udržiava s tureckým prezidentom. Váhanie Orbána s ratifikáciou, ktorú by parlament, kde má ústavnú väčšinu, mohol zvládnuť hoci aj zo dňa na deň, viacerí analytici považujú za priateľské gesto voči Erdoganovi. Kontroverznému tureckému lídrovi tak kryje chrbát pred tlakom, ktorý na neho vyvíjajú západní spojenci.

Turecký prezident, ktorý vedie kampaň za znovuzvolenie, v stredu nečakane naznačil, že splní sľub, ktorý dal Helsinkám ohľadom vstupu do NATO. „Rešpektujeme sľub, ktorý sme dali,“ citoval Erdogana anglojazyčný portál denníka Hürriyet. „V piatok sa stretneme s (fínskym) prezidentom a urobíme, čo sme sľúbili,“ dodal.

Takto sa chystajú do NATO. Fíni nacvičujú pouličné boje

Štokholm musí čakať

Žiadosť Fínska o členstvo v aliancii, ktoré v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine predložilo spoločne so Švédskom vlani v máji, sa tureckí zákonodarcovia podľa agentúry Reuters chystajú schváliť ešte pred parlamentnými a prezidentskými voľbami vypísanými na 14. mája. Znamená to, že by sa Helsinki mohli dočkať plnoprávneho členstva už do mesiaca. V polovici apríla má byť totiž dosluhujúci turecký parlament rozpustený. Pravda, fínsky vstup by dovtedy musel spečatiť aj maďarský parlament.

V prípade druhej škandinávskej krajiny je situácia komplikovanejšia, keďže Ankara obviňuje Štokholm z podpory kurdských „teroristov“ žijúcich vo Švédsku. Švédsky premiér Ulf Kristersson tento týždeň pripustil, že možnosť spoločného prijatia oboch škandinávskych uchádzačov, o čo sa susedia od začiatku snažili, zrejme výrazne poklesla.

Čítajte viac Expert: Rusku sa páči, že v NATO je krajina ako Turecko

„Erdogan si zo Švédska urobil volebnú tému, v ktorej by mohol ďalej pokračovať,“ napísal vo svojej analýze portál YLE. „Zdá sa, že novým cieľom NATO je, aby sa Fínsko aj Švédsko stali členmi do summitu vo Vilniuse v polovici júla,“ predpovedá fínsky verejnoprávny vysielateľ, že po tureckých voľbách zrejme dostane zelenú aj Štokholm.

Pozornosť sa teraz obracia na Budapešť. Maďarský parlament v týchto dňoch opäť zrušil diskusiu o ratifikácii rozšírenia NATO ohlásenú na budúci týždeň. Znamená to, že rozhodujúce parlamentné hlasovanie naplánované na týždeň začínajúci 27. marcom sa zrejme tiež odloží.

„Maďarsko hrá zvláštnu hru,“ píše YLE. „Sľúbilo však, že nebude poslednou krajinou NATO, ktorá ratifikuje pristúpenie Fínska a Švédska. Premiér Orbán je evidentne v neustálom kontakte s Erdoganom a koordinuje s ním postup svojej krajiny,“ dodáva.

Záväzok, že Budapešť stihne ratifikáciu ešte pred Ankarou, má ale slabinu v naštrbenej dôveryhodnosti maďarského premiéra. Orbán na novembrovom summite V4 v Košiciach napríklad sľúbil, že maďarský parlament členstvo Fínska a Švédska v NATO schváli na prvom parlamentnom zasadnutí v roku 2023. Zdá sa, že Budapešť drží Helsinki a Štokholm ako rukojemníkov svojich sporov s Bruselom. Európska komisia jej totiž pre porušovanie základných princípov únie pozastavila vyplácanie peňazí. A Orbánov Fidesz ako dôvod odkladu budúcotýždňovej schôdze parlamentu otvorene uviedol „oneskorenie v rokovaniach s Bruselom“.