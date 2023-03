ONLINE: Kyjev víta poľské migy. Chce ďalšie od každého, kto ich má

Čítajte viac 385. deň: Putin obvinil Západ, že udrel na jeho krajinu „sankčnou vojnou"

6:46 Ruský regionálny politik Michail Abdalkin dostal pokutu vo výške 150 000 rubľov (1850 eur) za „diskreditáciu ozbrojených síl“. Tej sa podľa súdu dopustil tým, že si vo februári vypočul prejav ruského prezidenta Putina o stave krajiny s rezancami na ušiach. Oznámilo to ruské nezávislé ľudskoprávne združenie OVD-Info, píše agentúra Reuters.

Abdalkin je komunistickým poslancom regionálneho parlamentu v Samarskej oblasti. Putinov prejav o stave krajiny počúval za svojím počítačom, na ušiach mu viseli rezance a sarkasticky prikyvoval. Nakrútené video následne zverejnil na platformách YouTube aj ruskej sieti VKontakte.

„Plne (ho) podporujem, úplne súhlasím, skvelé vystúpenie… Nič podobné som nepočul posledných 23 rokov. Som príjemne prekvapený,“ napísal na margo Putinovho prejavu na sieti VKontakte.

Agentúry DPA aj Reuters uviedli, že rezancami odkazoval na ruský výraz, podľa ktorého ak niekomu visia s uší rezance, tak ho buď zavádzajú alebo mu klamú (niečo ako v slovenčine vodiť za nos). Podľa Reuters takýmto gestom naznačil, že neveril prejavu, ktorý šéf Kremľa predniesol krátko pred prvým výročím invázie na Ukrajinu.

Samotný Abdalkin podľa OVD-Info povedal, že išlo o ironické gesto, ktorým chcel vyjadriť svoju nespokojnosť s „mlčaním prezidenta o vnútropolitických problémoch“.

Abdalkinov protest sa síce stretol s podporu na internete, zo strany ruských politikov si však vyslúžil kritiku.

6:15 Poľsko v najbližších dňoch odovzdá Ukrajine štyri nadzvukové lietadlá MiG-29. „Veríme a očakávame, že ďalšie krajiny, ktoré majú tieto lietadlá k dispozícii, budú nasledovať tento rozhodný krok a príklad skutočného príspevku k ochrane ukrajinského neba,“ uviedla v reakcii na Dudovo oznámenie podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Olena Kondratjuková. Poďakovala „poľským bratom a sestrám“.

Otázku, či Ukrajine, ktorá sa od vlaňajšieho februára bráni ruskej invázii, poskytnú stíhacie lietadlá, riešia spojenci Kyjeva už takmer od začiatku vojny. Poľsko svoje stíhačky sovietskej konštrukcie ponúklo už vlani v marci a opakovane o dodávke rokuje, niektorí spojenci z NATO ale zaujímajú opatrný postoj. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok podľa agentúry Reuters povedala, že táto diskusia medzi spojencami Kyjeva stále pokračuje.

VIDEO: Slovenský MiG-29 v akcii, pristávanie vo dvojici pri západe slnka a v noci. (marec 2022)

Biely dom v reakcii na nové oznámenie uviedol, že krok Varšavy „nič nemení“ na stanovisku Spojených štátov, ktoré zatiaľ odmietajú Ukrajine dodať stíhačky. „Nie je to na stole,“ citovala agentúra AFP hovorcu prezidentskej kancelárie Johna Kirbyho. Šéf Bieleho domu Joe Biden na konci februára povedal, že poskytnutie stíhačiek F-16 Kyjevu je „pre túto chvíľu“ vylúčené, a dodal, že ukrajinská armáda „teraz F-16 nepotrebuje“.

Český prezident Petr Pavel v rozhovore pre denník Gazeta Wyborcza uviedol, že prioritou nie je dodávať Ukrajincom nové stíhacie lietadlá, pretože aj keby sa pre to niekto rozhodol, lietadlá by dorazili až v budúcom roku. Tento proces podľa neho prakticky nejde urýchliť, a v hre tak zostávajú MiG-29, ktoré už ukrajinské letectvo používa. „Avšak v Európe je veľmi málo krajín, ktoré naďalej používajú stroje tohto typu a mohli by ich Ukrajine odovzdať,“ poznamenal Pavel.

Tento týždeň o dodávke stíhačiek, avšak v horizonte štyroch až šiestich týždňov, hovoril poľský premiér Mateusz Morawiecki. Spolu s Poľskom predtým chcelo Ukrajine odovzdať svoje stíhačky MiG-29 Slovensko, kde o tom v stredu rokovala vláda. Rozhodnutie zatiaľ nepadlo, podľa slovenského ministra obrany Jaroslava Naďa sa čaká na ďalšie informácie od partnerov.

Poľsko, ktoré patrí k najväčším podporovateľom Ukrajiny, v uplynulých mesiacoch presvedčilo ďalších spojencov, aby jej poskytli moderné tanky. Samo jej nedávno poskytlo 14 obrnencov nemeckej výroby Leopard 2.