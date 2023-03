Putin: Európanom radia, jedzte repu namiesto rajčín. Aj pre ňu si musia prísť k nám

Sankcie proti Rusku podľa Vladimira Putina nefungujú tak, ako si Západ predstavoval. Naopak, podľa neho zasahujú európske štáty. Uviedol to počas vystúpenia pred podnikateľmi vo štvrtok v Moskve.

Putin využil problémy, ktoré mali britské reťazce najmä počas februára, keď nebolo na pultoch dostatok čerstvých produktov pre nižšiu úrodu v Španielsku či Maroku a Británia mala výpadky pri zásobovaní zeleninou. Vtedy Therese Coffeyová, britská ministerka životného prostredia, potravín a vidieka, odporučila ľuďom, aby využili miestne špecifiká a namiesto šalátov či paradajok konzumovali červenú repu.

„Západní politici odporúčajú svojim občanom, aby namiesto šalátov a rajčín prešli na repu. Repa je dobrý produkt. No aj pre repu si budú musieť prísť k nám. Množstvo úrody u nás vysoko prevyšuje to, čo je u našich susedov v Európe,“ povedal Putin podnikateľom. Nie je to ich vina, sú tam problémy s počasím, ale bez našich hnojív ťažko zdvihnú výnosy, tvrdil Putin.

Putin vo štvrtok tiež vyzval ruských miliardárov, aby uprednostnili vlastenectvo pred ziskom, investovali doma a tak podporili ekonomiku tvárou v tvár západným sankciám, napísala o stretnutí agentúra Reuters.

Putin osobne oslovil ruskú podnikateľskú elitu prvýkrát odo dňa, keď 24. februára minulého roku poslal svojich vojakov na Ukrajinu, a povedal im, že ich úlohou nie je len zarábať peniaze, ale podporovať spoločnosť.

„Zodpovedný podnikateľ je skutočným občanom Ruska, svojej krajiny, občanom, ktorý rozumie a koná v jeho záujme,“ povedal Putin. „Neskrýva majetok v zahraničí, ale registruje firmy tu, u nás, a nestáva sa závislým od zahraničných úradov,“ citovala Reuters Putina.

Na zhromaždení sa zúčastnili miliardári ako je napríklad Oleg Deripaska či Vladimir Potanin. Ich firmy pokrývajú širokú sféru, od kovov a bankovníctva až po hnojivá. Putin povedal, že chce počuť ich názory na to, ako vybudovať dynamickejšiu ekonomiku, ktorá by viedla k „výraznému zlepšeniu kvality života ľudí v celej krajine“. Hoci ho privítali búrlivým potleskom, odovzdal im tvrdý odkaz – musia viac myslieť na potreby krajiny a menej na vlastný prospech, napísala agentúra Reuters.

Ruský prezident vo štvrtok uviedol, že to, čo nazval pokusom o zničenie ruskej ekonomiky sankciami, zlyhalo. Zaznel však aj naliehavý tón, keď povedal, že krajina si nemôže dovoliť nečinne sedieť.

„Dokonale rozumiem hrozbám, aj tomu, čo nám neprajníci hovoria, že Rusko bude mať v strednodobom horizonte problémy. Áno, toto je hrozba, ktorú musíme mať na pamäti,“ povedal.

„Vyzývam vás, aby ste nečakali na tieto negatívne dôsledky. Musíte konať hneď.“ Podľa Reutes je jedným zo znakov, že ruská ekonomika má problémy, zavedenie špeciálnej dane, ktorá by mala byť vo výške päť percent nadmerného zisku, informovala agentúra TASS. Rusko dúfa, že v tomto roku dosiahne hospodársky rast po poklese o 2,1 % v roku 2022.

Ekonomika Ruska sa minulý rok ukázala byť nečakane odolná voči sankciám, ale návrat k úrovniam prosperity pred konfliktom môže byť ďaleko, keďže viac vládnych výdavkov smeruje na armádu. Putin fakticky postavil veľkú časť ekonomiky na vojnový základ, pričom továrne nepretržite chrlia zbrane, muníciu a vojenské vybavenie, podtkla agentúra Reuters.