Ukrajinský veliteľ opísal pomery na fronte a zlý výcvik nováčikov, hneď ho degradovali

Veliteľovi práporu ukrajinských výsadkárov, ktorý sa americkému denníku The Washington Post posťažoval na zlý výcvik nováčikov poslaných do jeho jednotky, znížili hodnosť a preložili ho do výcvikového strediska ako zástupcu veliteľa. Uviedla to na svojom webe ruská redakcia BBC s odvolaním sa na vyjadrenie dotknutého veliteľa vo viacerých ukrajinských médiách.