ONLINE: EÚ chystá dve miliardy eur na muníciu pre Ukrajinu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 389. deň VIDEO: Skončilo sa spoločné námorné cvičenie armád Ruska, Číny a Iránu.

6:40 Poľský veľvyslanec vo Francúzsku Jan Emeric Rościszewski vo vysielaní francúzskeho televízneho kanála LCI povedal, že v prípade porážky Ukrajiny vo vojne bude Poľsko nútené vstúpiť do konfliktu, píše Ukrajinska Pravda. Poľská ambasáda v Paríži následne vydala vyhlásenie, že médiá jeho slová vytrhli z kontextu, v ktorom boli povedané.

6:30 Británia je v prípade potreby pripravená pomôcť Poľsku s ochranou vzdušného priestoru, keďže sa Varšava rozhodla dodať Kyjevu časť svojich stíhačiek MiG-29. Uviedol to britský minister ozbrojených síl James Heappey pre nemecký denník Die Welt v rozhovore, ktorý bol zverejnený v noci na pondelok.

„Na poľskú žiadosť o doplnenie vzniknutých medzier (v protivzdušnej obrane) budeme pozerať veľmi kladne,“ povedal Heappey. Pripomenul, že Londýn podporil Varšavu tankami Challenger 2 po tom, ako Poľsko poslalo na Ukrajinu sovietske tanky T-72. „To isté platí v prípade stíhačiek,“ dodal.

Ako však uviedol, Varšava o takúto pomoc zatiaľ nepožiadala.

5:45 Urýchlenie dodávok míňajúcej sa delostreleckej munície Ukrajine bude hlavnou témou pondelkového zasadnutia ministrov zahraničných a obrany krajín Európskej únie. Podľa únijných činiteľov by mali schváliť plán na uvoľnenie dvoch miliárd eur zo spoločných peňazí, vďaka ktorým sa môže Kyjev dočkať aspoň časti potrebnej munície kalibru 155 milimetrov. Šéfovia diplomacií budú na dopoludňajšom oddelenom rokovaní hovoriť aj o pokračovaní represií v Iráne a o možnosti rozšíriť sankcie proti tamojším činiteľom.

Zástupcovia únijných vlád budú preberať návrh koordinátora zahraničnej a bezpečnostnej politiky Josepa Borrella, ktorý chce z fondu nazvaného Európsky mierový nástroj (EPF) po sérii polmiliardových platieb za zbrane pre Ukrajinu zaplatiť dve miliardy za muníciu. Jedna miliarda má putovať do členských krajín, ktoré vypočujú aktuálne ukrajinské volanie a pošlú potrebné delostrelecké projektily kalibru 155 milimetrov. Druhá miliarda má byť k dispozícii na spoločné nákupy, do ktorých sa budú môcť zapojiť vždy najmenej tri krajiny naraz. Tieto hromadné objednávky majú presvedčiť európske zbrojovky, aby zvýšili výrobu munície a pomohli EÚ vyhovieť ukrajinskému dopytu. Ak ministri plán schvália, mohli by podľa únijných činiteľov byť prvé zákazky zadané v máji.

Nedostatok výbušnín by však mohol spomaliť snahu európskych krajín dodávať Ukrajine muníciu na obranu proti invázii ruskej armády. Podľa spravodajskej televízie Sky News o tom na svojej webovej stránke informuje denník Financial Times. Zdroje z prostredia zbrojárskeho priemyslu pre Financial Times uviedli, že nedostatok strelného prachu, plastických trhavín a trinitrotoluénu (TNT) by mohol oddialiť plánované zvýšenie produkcie munície až o tri roky. Znamená to, že európsky obranný priemysel nemusí byť schopný splniť očakávané objednávky pre Ukrajinu.

Ministri zahraničných vecí a obrany by tiež mali zhodnotiť doterajšie fungovanie novej obrannej stratégie bloku, ktorú únia schválila vlani po začiatku ruskej invázie.

Popoludňajšiemu spoločnému zasadnutiu bude predchádzať dopoludňajší blok, pri ktorom sa popri Iráne budú ministri zahraničia venovať napríklad aktuálnej situácii v Tunisku. Popoludní má množstvo z nich v pláne účasť na bruselskej darcovskej konferencii pre oblasti postihnuté zemetrasením v Turecku a Sýrii.