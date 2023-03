Po zatykači na Putina hrozí Medvedev Haagu zničením hypersonickou raketou

Medvedev na svojom účte v komunikačnej platforme Telegram reagoval na rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu v Haagu, ktorý uplynulý piatok vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a detskú ombudsmanku Mariu Ľvovovú-Belovovú. Obaja sú podľa ICC osobne zodpovední za násilnú deportáciu detí z okupovaných ukrajinských území do Ruska.

Putinov kremeľský nástupca i predchodca vyhlásil, že pokusy súdiť prezidenta jadrovej mocnosti na Medzinárodnom trestnom súde by mali „obludné dôsledky“ pre medzinárodné právo. Pohrozil tiež, že Rusko by na tieto akcie mohlo reagovať raketovým útokom na sídlo ICC.

„Sudcovia ICC sa zbytočne zanietili. Akože: Pozrite, sme statoční, nepos…li sme sa a zdvihli ruku proti najväčšej jadrovej veľmoci. Žiaľ, páni, nad všetkými sú Boh a rakety. Je celkom možné si predstaviť cielené použitie hypersonického Onyxu zo Severného mora z ruskej lode na haagsku budovu súdu. Nedá sa, žiaľ, zostreliť. A súd je len úbohá medzinárodná organizácia, a nie obyvateľstvo krajiny NATO. Vojnu preto nezačnú. Budú sa báť. A nik ho nebude ľutovať. Takže, občania sudcovi, pozorne hľaďte do neba,“ napísal Medvedev.

Zo strany Medvedeva nejde o prvé vyhrážanie sa raketovým útokom. Viackrát už strašil Západ aj použitím jadrových zbraní. Tentoraz však vyštudovaný právnik prekročil dokonca aj široko nastavené limity kremeľského propagandistu, politológa Sergeja Markova. „Je to už cez čiaru. Oslabuje Rusko a vytvára dojem, že Rusko je veľmi, veľmi nahnevané na rozhodnutie ICC. A nie je to tak,“ napísal Markov na Telegrame na margo Medvedevovej hrozby raketovým útokom na súd v Haagu. Politológ preto predpovedal, že Kremeľ sa od týchto vyhrážok „bude oficiálne dištancovať“.

Putinov hovorca Dmitrij Peskov sa síce neohradil menovite od slov Medvedeva, haagsky zatykač však komentoval s chladnou hlavou. „Vo svete vidíme toľko otvorene nepriateľských prejavov proti našej krajine a nášmu prezidentovi… Ak si každý z týchto nepriateľských prejavov vezmeme k srdcu, nič dobré z toho nevzíde," povedal Peskov pre rádio Majak a dodal: "Všetko starostlivo zaznamenávame. Pokračujeme v práci. Prezident pokračuje v práci, čo je najdôležitejšie.“

Medvedev nebol prvý, kto na zatykač na Putina reagoval hrozbami. Šéfka propagandistickej televízie RT Margarita Simonianová už pred ním na Telegrame napísala: „Chcela by som vidieť krajinu, ktorá by na základe rozhodnutia Haagu zatkla Putina. Po ôsmich minútach. Alebo koľko bude predstavovať letový čas do jej metropoly.“

Na to, ako v propagandistickom zápale Simonianová prestrelila, upozornil politológ Abbas Galliamov. „Je to taký vynaliezavý spôsob, ako sa zbaviť Putina? Vyhodiť ho do vzduchu spolu s tými, ktorí ho zatkli?“ vysmial sa šéfke RT na Telegrame Galliamov, niekdajší pisateľ Putinových prejavov.