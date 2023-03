Poslal Putin do Mariupoľa dvojníka? Expert: Už je to až smiešne

A práve nečakaný výjazd do Mariupoľa, vôbec prvý na toto ukrajinské územie, ktoré Moskva ilegálne anektovala vlani v septembri, vzbudil množstvo otázok, píše iDnes.cz. Zaznievajú hlasy, že do prakticky úplne zničeného mesta nielenže nepricestoval Putin sám, ale na propagandistických záberoch dokonca nie sú ani obyvatelia tohto mesta, ale dovezení herci.

„Experti na Rusko upozorňujú, že Vladimír Putin sa od nástupu pandémie covidu-19 stráni ľudí a všetky návštevy musia prejsť dvojtýždňovou karanténou. Aj od najbližších spolupracovníkov si udržuje odstup symbolizovaný dlhým stolom, pri rokovaní s nižšími šaržami režimu uprednostňuje videokonferencie,“ pripomína iDnes.

Už to začína byť smiešne

A práve s odkazom na tieto Putinove zvyklosti je veľmi nepravdepodobné, že by sa vybral do takej blízkosti vojnovej zóny. Podľa profesora Andersa Åslunda dokazujú víkendové nasadenie Putinovho dvojníka fotografie zhotovené o dva dni skôr počas videokonferencie o rozvoji Krymu a Sevastopoľa. Práve na tejto konferencii mal byť pravý Putin. „Zdá sa, že 19. marca šiel do Mariupoľa Putinov dvojník. Porovnajte si to s fotkami skutočného Putina v jeho bunkri zo 17. marca. Už to začína byť smiešne,“ poznamenal komentátor amerického think-tanku Atlantic Council.

Podobný názor ako Åslund má aj ukrajinská analytička Maria Zolkinová. „Obvykle nepodporujem konšpiračné teórie, ale keď vidím, že ‚Putin' navštívil Mariupoľ a navyše tam priletel vrtuľníkom (!), som na pochybách, či to opäť nie je dvojník. Ten istý Putin, ktorý pri stole sedí dvadsať metrov od ostatných, teraz náhle letí do vojnovej zóny? Smiešne.“

„Tak, ako sa na zlodeja patrí, navštívil Putin Mariupoľ pod rúškom noci. Po prvé, je to bezpečnejšie. Ďalej, tma mu umožňuje zvýrazniť to, čo chce ukázať; a udržuje mesto, ktoré kompletne zničila jeho armáda, ako aj pár jeho preživších obyvateľov, ďaleko od zvedavých očí," reagovalo na návštevu ukrajinské ministerstvo obrany.

Ruský komentátor Fjodor Krašeninnikov nepochybuje o tom, že do Mariupoľa prišiel skutočný Putin. „Nepochybujem o tom a nechápem, v čom je problém. Upravené zábery, to je veľmi smutný argument, či tam prišiel alebo neprišiel dvojník. Radšej sa pozrite na originálne spravodajstvo,“ poznamenal.

O existencii Putinových dvojníkov sa špekuluje už dlhšiu dobu. Šéf ukrajinskej rozviedky Kyrylo Budanov začiatkom vlaňajšieho októbra uviedol, že má najmenej troch, ktorí sa údajne regrutujú z radov tajných služieb. Priznávajú to aj niektoré ruské opozičné zdroje, podľa nich však Putin dvojníkov nepoužíva pri verejných vystúpeniach.

Ukrajinské telegramové účty tiež spochybňujú obyvateľov, s ktorými sa Putin v Mariupole rozprával. Analýza čŕt tvárí údajne naznačuje, že ide o ľudí, ktorí vystupovali ako vojaci v Putinovom novoročnom prejave. Nezávislá analýza potvrdzujúca túto teóriu zatiaľ nie je k dispozícii.

Počas Putinovho rozhovoru s „miestnymi“ pred narýchlo postavenými domami sa tiež ozval ženský výkrik: „Nič z toho nie je pravda, všetko je to naoko!“.