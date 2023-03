Nostalgia za EÚ? Dva roky po brexite podporujú dve tretiny Britov referendum o pripojení k únii

Británia formálne opustila EÚ koncom januára 2020, do konca roka však dodržiavala takzvané prechodné obdobie, počas ktorého sa krajina ešte riadila pravidlami únie. Podľa prieskumu sa Briti domnievajú, že sa odvtedy zhoršil stav ekonomiky či schopnosť kontrolovať vlastné hranice a klesol globálny vplyv Spojeného kráľovstva. To zrejme prispelo k nárastu počtu ľudí, ktorí si želajú referendum o opätovnom pripojení sa k bloku.

Počet ľudí, ktorí sa domnievajú, že by sa malo konať ďalšie hlasovanie, za posledný rok vzrástol z 55 percent na 65 percent, hoci sa rozchádzajú v názoroch na jeho načasovanie.

Až 22 percent ľudí sa domnieva, že referendum by sa malo konať už teraz, a ďalších 24 percent si myslí, že by malo byť usporiadané v najbližších piatich rokoch. Celkovo 11 percent ľudí by si prialo hlasovanie zopakovať v ďalších šiestich až desiatich rokoch a iba štyri percentá za viac ako 20 rokov. Počet ľudí, podľa ktorých by Briti nemali nikdy rozhodovať o opätovnom pripojení sa k EÚ, klesol z 32 percent na 24 percent.

Podľa analytika Chrisa Hopkinsa výsledky prieskumu môžu ukazovať, že mnoho ľudí možno precenilo potenciálne prínosy brexitu. „Je ťažké si predstaviť, že by členstvo v EÚ vyriešilo niektorý zo súčasných ekonomických problémov,“ povedal Hopkins.

Vzrástol tiež počet ľudí, ktorí si myslia, že brexit bol „zlým rozhodnutím“. Vlani si to myslelo 46 percent ľudí, teraz je to 54 percent.

Server zistenia zverejnil v čase, keď sa znovu začína venovať pozornosť dopadom brexitu. Britská obchodná komora minulý týždeň vyzvala vládu, aby sa zaoberala možnosťami zlepšenia obchodu s Európou. Výskumníci z Londýnskej ekonomickej školy (LSE) na začiatku mesiaca uviedli, že brexit zvýšil priemerný účet domácnosti za potraviny o 210 libier kvôli dodatočnej byrokracii.

„Nie je divu, že to britská verejnosť takto vníma, keď sa konzervatívci vydali cestou, ktorá sťažuje menším podnikom obchodovanie s našimi susedmi, poľnohospodárom predávať svoje produkty do zahraničia a vedcom spolupracovať so svojimi náprotivkami,“ komentovala výsledky prieskumu hovorkyňa opozičných Liberálnych demokratov pre zahraničné záležitosti Layla Moranová.

„Plne využívame mnohé výhody brexitu a obnovujeme štatút Spojeného kráľovstva ako suverénnej, nezávislej krajiny, ktorá sama rozhoduje o svojej budúcnosti,“ reagoval hovorca vlády. „Prevzali sme späť kontrolu nad našimi hranicami, obnovili sme domácu kontrolu nad tvorbou zákonov a zrušili sme rad byrokratických prekážok, čím sme ušetrili peniaze podnikom a spotrebiteľom v celej krajine,“ dodal.