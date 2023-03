Pavel so Steinmeierom: Česko a Nemecko neochvejne stoja za Ukrajinou

Nemecký prezident dnes poďakoval Českej republike za to, že na Slovensku vedie mnohonárodné bojové zoskupenie NATO. Jeho súčasťou sú aj vojaci z Nemecka.

Ako nikdy predtým

„Prezident Pavel a ja sme sa zhodli na tom, že je to priateľské a veľmi úzke spojenie a my obaja ho v budúcnosti budeme pestovať a starať sa o neho,“ povedal Steinmeier k vzťahom medzi oboma krajinami. Tie podľa neho nikdy neboli také dobré ako teraz.

Pavel potvrdil, že vzťahy medzi oboma krajinami sú „na vysokej úrovni, a to nielen na najvyššej úrovni medzi prezidentmi“, ale aj medzi vládami, v regionálnej spolupráci, medzi mimovládnymi organizáciami a medzi občanmi samotnými.

Pevne stojíme za Ukrajinou

Jednou z hlavných tém dnešného rokovania prezidentov bola aj ruská agresia na Ukrajine. Steinmeier ju označil za „brutálnu útočnú vojnu“ s príšernými dôsledkami. „Nemôžeme cúvnuť pred faktom, že Rusko svojim útokom na Ukrajinu nabúralo mierový poriadok v Európe, úplne ho zničilo,“ povedal Steinmeier, ktorý dnes tiež vyzdvihol jednotu EÚ a aliancie v postoji k vojne. „My, Česká republika a Nemecko, pevne stojíme po boku Ukrajiny,“ uistil nemecký prezident.

Podľa Pavla by „bolo veľmi nešťastné“, keby sebavedomie, ktoré krajiny zo stredu a východu Európy získali svojou aktívnou podporou Ukrajiny po ruskom útoku, viedlo do budúcnosti k súpereniu medzi nimi a štátmi zo západu kontinentu. „To je presne opak toho, čo by sme mali robiť. Ja vidím veľký zmysel v tom, aby sme situáciu, v ktorej teraz sme, využili na ďalšie upevnenie jednoty v Európe,“ zdôraznil český prezident. Jednotu demokratického sveta bude podľa neho totiž do budúcnosti vyžadovať nielen vzťah k Rusku, ale aj „globálne súťaženie s Čínou“.

Hlavy oboch štátov hovorili aj o ďalšej podpore Ukrajiny. Steinmeier pripomenul, že Nemecko Ukrajinu podporuje finančne, humanitárne aj vojensky. Vyzdvihol však aj podporu zo strany Českej republiky. „Rád by som poďakoval vám aj vašej krajine za to, že ste sa ujali vedenia bojového zoskupenia na Slovensku,“ povedal okrem iného Steinmeier.

Český prezident si myslí, že Nemecko by „v novej kapitole európskych dejín“, ktorá sa začala ruským útokom na susedný štát, mohlo zohrať rozhodujúcu a iniciatívnu úlohu, napríklad pri povojnovej obnove Ukrajiny. „Budem rád, keď to budeme nazývať nemeckou zodpovednosťou. Hlavne keď bude Nemecko zohrávať iniciatívnu úlohu, ku ktorej sa potom mnoho krajín môže pridať,“ povedal Pavel. „Česká republika je pripravená toto úsilie podporiť,“ poznamenal.