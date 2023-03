Menej ako 100-tisíc detí. Český nárast počtu obyvateľov zachránili migranti

Počet obyvateľov Českej republiky počas roka 2022 vzrástol o 16 700 na 10,533 milióna. Bilancia obyvateľov pritom podľa ČSÚ nezahŕňa osoby, ktorým udelili dočasnú ochranu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tento typ povolenia na pobyt malo podľa údajov Cudzineckého informačného systému ku koncu minulého roka 432-tisíc ľudí. Saldo bežného zahraničného sťahovania dosiahlo takmer 37 100, keď si pobyt v Česku novo registrovalo 57 126 ľudí a, naopak, ukončenie pobytu evidovali u 20 061 osôb.

Čítajte viac Krajina starne a vymiera. Slovensko čelí veľkému problému, reformu nemocníc potrebujeme

Bilancia úmrtí a narodení bola už tretí rok výrazne záporná, keď v roku 2022 dosiahla mínus 20 400. Počet úmrtí síce medziročne výrazne klesol, o 19 700 na 120 200, no výrazne sa znížil aj počet živo narodených detí. „Po prechodnom zvýšení pôrodnosti v roku 2021 sa vlani živo narodilo medziročne o 12-tisíc detí menej, a to 99 800. Úbytok narodených bol zaznamenávaný aj v rokoch 2018 až 2020 a čiastočne súvisí so zmenami vekového zloženia žien v reprodukčnom veku. V roku 2022 navyše klesol aj priemerný počet detí narodených jednej žene, medziročne z 1,83 na 1,66. Obdobná úroveň plodnosti bola u nás aj pred šiestimi rokmi,“ vyjadrila sa k výsledkom Michaela Němečková z oddelenia demografickej štatistiky ČSÚ.

Čítajte viac Populačné zmeny Európy v rokoch 1960 až 2020: Všetci rástli okrem troch krajín. Ako je na tom Slovensko?

Do manželstva vlani v Česku vstúpilo 54 500 párov snúbencov, čo bolo o 17 % viac ako v predchádzajúcom roku a len o necelých 400 menej ako v roku 2019, keď vrcholil šesťročný rast sobášnosti. Rozviedlo sa 19 300 manželstiev, čo je medziročne menej o 1 800. Počet potratov sa medziročne mierne znížil, o 400 na 27 600, pribudlo však umelých prerušení tehotenstva, o 900 na 16 400.