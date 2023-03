"Nem" neznamená veto, tvrdia Maďari. V Bruseli nepodporili Kyjev

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po príchode do Bruselu.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po príchode do Bruselu.

Budapešť tvrdí, že napriek svojmu odmietavému postoju v Bruseli nezablokovala projekt spoločného zaobstarávanie munície pre Kyjev a nevetovala ani podporné stanovisko k zatykaču, ktorý vydal Medzinárodný trestný súd na šéfa Kremľa za deportácie detí z okupovaných území Ukrajiny do Ruska.

Maďarské milióny pôjdu inde

Ministri zahraničných vecí a obrany členských štátov EÚ sa v pondelok dohodli, že do roka dodajú Ukrajine jeden milión delostreleckých granátov. Zhodli sa, že spoločne nakúpia muníciu a zvýšia výrobu v súlade s požiadavkou Kyjeva. Dve miliardy eur plánujú minúť na prepravu streliva a spoločné obstarávanie z mimorozpočtového Európskeho mierového nástroja.

„Žiaľ, na stôl sa dostávajú nové návrhy podporujúce vojnu, tentoraz o spoločnom nákupe munície a jej odovzdaní Ukrajine. Stúpa tlak, ktorý na nás vyvíjajú, chcú nás zatiahnuť do vojny, ktorá je v susedstve. My sme však vytrvalí, pretože vôľa maďarského ľudu je jasná: musíme zostať mimo tejto vojny,“ napísal na Facebooku šéf diplomacie Péter Szijjártó cestou do Bruselu a zdôraznil, že Budapešť nové návrhy EÚ nepodporí.

Keďže rozhodnutie vyžadovalo jednomyseľnosť, maďarská vláda návrh nevetovala, ale „konštruktívnym zdržaním sa hlasovania“ umožnila ostatným členom únie prijať ho, vysvetlil podľa agentúry MTI minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Rovnaký nástroj pri hlasovaní využili už len Rakúsko, Írsko a Malta, čiže krajiny, ktoré sú na rozdiel od Maďarska, člena NATO, neutrálne.

Ako všetky krajiny vrátane Slovenska, aj Maďarsko sa musí podieľať na dvojmiliardovom navýšení rozpočtu mierového nástroja, o čom by malo padnúť rozhodnutie na summite EÚ koncom tohto týždňa. Maďarsko si však vyhradilo podmienku, že jeho príspevok vo výške desať miliónov eur nepôjde na muníciu pre Ukrajinu, ale na „posilnenie stability na západnom Balkáne a na zabránenie migračným hrozbám“, ozrejmil podľa denníka Népszava Szijjártó.