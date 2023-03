Putin sľúbil dodať do Číny viac plynu

Rusko plánuje zvýšiť export plynu do Číny a dodať jej do roku 2030 najmenej 98 miliárd metrov kubických zemného plynu plus 100 miliónov ton skvapalneného plynu. Vyhlásil to v utorok podľa tlačových agentúr ruský prezident Vladimir Putin, ktorý v Moskve druhým dňom rokoval so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.