Nie je otázka či, ale prečo klamal. Ľudia umierali doma, Johnson „žúroval“

Poslanci zisťujú, či Johnson vedome klamal parlament, keď pred ním vypovedal o afére zvanej partygate. Johnson bude pred výborom vypovedať dnes popoludní; môže prísť aj o poslanecký mandát.

Celkom 16 večierkami a ďalšími stretnutiami, ktoré sa konali koncom roka 2020 a v prvej polovici roku 2021, sa už zaoberalo nezávislé vyšetrovanie úradníčky Sue Grayovej a neskôr aj polície. Pokutu za účasť na nich dostalo celkom 83 ľudí vrátane bývalého premiéra.

Obsahom dnešného verejného rokovania nebude otázka, či Johnson porušil vládne nariadenie o obmedzení stretávania ľudí v čase pandémie covidu-19, ale či vedome klamal parlamentu, keď tvrdil, že o porušovaní pravidiel nemal tušenie. Výbor už v utorok zverejnil 52-stranový dokument vypracovaný Johnsonom a jeho advokátom, ktorý dnes poslúži ako jadro jeho obhajoby. Bývalý premiér v ňom uznáva, že jeho vyhlásenia v parlamente boli zavádzajúce. Tvrdí však, že on to však v tom čase nevedel a konal v dobrej viere.

Medzi dnes zverejnenými dôkazmi sú napríklad fotografie z jednotlivých stretnutí, konverzácia prostredníctvom aplikácie WhatsApp medzi zamestnancami britského úradu vlády, ktorí debatujú o tom, ako sa ku škandálu postaviť, alebo výpoveď vtedajšieho šéfa štátnej správy Simona Case, ktorý uviedol, že Johnsonovi nikto neposkytol uistenie, že pravidlá sú dodržiavané, ako Johnson tvrdil.

Budúcnosť v troskách

Poslancov v imunitnom výbore bude pred Johnsonom dnes sedem – štyria konzervatívci, dvaja labouristi a jeden zo Škótskej národnej strany (SNP). Predsedníčkou je labouristka Harriet Harmanová. Poslanci sa budú na rokovaní, ktoré sa môže podľa odhadov pretiahnuť na najmenej štyri hodiny, snažiť dokázať, že premiér oklamal parlament, keď tvrdil, že nevedel, že porušuje pravidlá vydané jeho vlastnou vládou. Ak sa tak stane, Johnsonova politická budúcnosť môže značne utrpieť, súdia britské médiá. Mohol by totiž prísť aj o mandát poslanca.

Johnsonov bývalý politický stratég a autor knihy o ňom Alex Crowley povedal stanici Sky News, že Johnson sa podľa neho bude dnes cítiť „veľmi pohodlne“. „Je pomerne zvyknutý na to sedieť pred skupinou ľudí, ktorí sa snažia nájsť medzery v jeho stanovisku,“ povedal Crowley. Johnson podľa Sky News v príprave na vypočutie absolvoval cvičné sedenie s otázkami a odpoveďami, čo je podľa Crowleyho bežné.

„Určite sa ale bude snažiť podať čo najlepší výkon. Čo zostane z jeho politickej kariéry, sa rozhodne dnes. Bude sa snažiť neurobiť žiadnu chybu,“ dodal Crowley.

Až dnešné vypočutie skončí, výbor sa bude musieť rozhodnúť, či chce osobne vypočuť ešte niekoho ďalšieho. To je podľa zdrojov stanice BBC nepravdepodobné, poslanci by ale mohli požiadať inú osobu o písomnú výpoveď. Závery vyšetrovania, ktoré trvá už desať mesiacov, oznámi výbor „určite do leta, ale pravdepodobne pred Veľkou nocou“, píše BBC.