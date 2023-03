Moskva straší: ochudobnený urán je krok k jadrovej vojne. Bojí sa o svoje tanky

Aj na munícii s ochudobneným uránom, ako na každej zbrani, by mohlo byť podobné varovanie ako na cigaretách. Zabíjajú a škodia zdraviu. Netreba to zľahčovať. Pôjde o ďalší nárast bojovej sily v najrozsiahlejšom vojenskom konflikte v Európe od druhej svetovej vojny. Ale žeby išlo o nástroj genocídy, ako o vysokoúčinných protitankových projektiloch píše na komunikačnej platforme Telegram hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Maria Zacharovová?

To, že Londýn poskytne Kyjevu aj protitankové náboje z ochudobneného uránu, oznámila námestníčka britského ministra obrany. „Spolu s tankami Challenger-2 dodáme aj náboje vrátane protipancierových nábojov s ochudobneným uránom. Takéto náboje sú vysoko účinné pri ničení moderných tankov a obrnenej techniky,“ povedala Annabel Goldieová v utorok v odpovedi na parlamentnú interpeláciu. Británia sľúbila Ukrajine 14 týchto tankov. Prvé z nich by mali doraziť už tento mesiac, keď ukrajinské posádky dokončia výcvik v Británii.

Čoraz menej stupienkov

Ruský minister obrany Sergej Šojgu v reakcii na krok Londýna varoval, že k jadrovej konfrontácii medzi Ruskom a Západom zostáva stále menej krokov. „Stupienkov nie je tak veľa,“ odpovedal na novinársku otázku, či ide o ďalší stupienok na ceste k jadrovej vojne. „Prekročil sa ďalší stupienok, zostáva ich stále menej a menej,“ citovala ministra agentúra Interfax.

„Zodpovedajúcou reakciou“ pohrozil aj šéf Kremľa Vladimir Putin po rokovaní s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý v stredu ukončil trojdňovú návštevu Moskvy. Podľa ruského prezidenta Západ začína na Ukrajine používať „zbrane s jadrovou zložkou“ a chystá sa „bojovať proti Rusku do posledného Ukrajinca nie slovami, ale skutkami“. Kremeľ prirovnal strelivo s ochudobneným uránom k takzvanej špinavej jadrovej bombe.

Experti však upozorňujú, že tieto projektily s atómovou bombou nemajú nič spoločné.

Toxicita nie je najväčší problém

„Náboje s jadrami z ochudobneného uránu, o ktorých hovorila námestníčka britského ministra obrany barónka Goldieová, nie sú žiadnou exotickou zbraňou, ale štandardnou muníciou, ktorú používajú mnohé armády sveta,“ pripomenul pre BBC vojenský analytik Pavel Aksionov.

„Neexistuje jednoznačný názor na to, ako môže byť ochudobnený urán, ktorý sa používa pri konštrukcii nábojov, zdraviu škodlivý, ale je to veľmi účinná munícia s vysokou prieraznosťou panciera. V každom prípade, pre tých, ktorí sú v tanku zasiahnutí takýmto projektilom, je možná toxicita jeho jadra tým najmenším problémom, ktorý môže spôsobiť,“ usudzuje Aksionov. „Ostrú reakciu ruského vedenia teda zrejme nespôsobila ani tak prítomnosť ochudobneného uránu v zložení nábojov pre britské tanky, ale skutočnosť, že by mohli efektívnejšie zasiahnuť ruské obrnené vozidlá,“ dodal.

Ochudobnený urán je vedľajší produkt pri výrobe obohateného uránu. Vyznačuje sa vysokou hustotou a pevnosťou a vďaka týmto vlastnostiam sa používa pri výrobe tankových pancierov aj munície – predovšetkým protitankových striel. Ochudobnený urán nie je vysoko rádioaktívny, aj keď sa považuje za toxický a karcinogénny. Biely dom odmietol potvrdiť, že by Ukrajine dodal americké granáty s ochudobneným uránom.

To, že nejde o bojový prostriedok zakázaný medzinárodnými konvenciami, priznáva aj kanál Rybar vedený vojenským expertom Denisom Ščukinom, ktorý na komunikačnej sieti Telegram sleduje viac ako milión Rusov. „Tieto typy striel sú založené na ochudobnenom uráne, ktorý je neporovnateľne menej rádioaktívny ako ten, ktorý sa používa v jadrovej energetike a pri výrobe jadrových zbraní. Žiadny z dohovorov OSN nezakazuje jeho použitie počas ozbrojených stretov, s výnimkou stanovenia osobitných pravidiel pre prepravu a skladovanie,“ napísal.

Plné ruské sklady

Plukovník v zálohe Viktor Alksinis, bývalý poslanec ruského parlamentu, ktorý má, mimochodom, povesť imperiálneho jastraba, reakciu štátneho vedenia na avizovanú novú muníciu protivníka označil za prejav vojenskej nekompetentnosti. Čierny plukovník, čo je jeho prezývka, na Telegrame pripomenul, že takéto projektily majú vo svojom arzenáli USA, Británia, Nemecko, Francúzsko, Izrael i Rusko. „V ruskej armáde sú projektily s ochudobneným uránovým jadrom veľmi rozšírené a v skladoch je ich veľa. Patria sem náboje 3BM29, 3BM32 a 3BM46. Nie je známe, či sa v súčasnosti používajú počas špeciálnej vojenskej operácie. V otvorených zdrojoch sa však nedajú nájsť žiadne oficiálne zákazy ich používania počas nepriateľských akcií,“ poznamenal Alksinis.

Podľa webovej stránky Európskej únie bola munícia s ochudobneným uránom použitá vo vojnách v Perzskom zálive, ako aj v Srbsku a Kosove. Ich používanie vyvolalo obavy zo zdravotných rizík vyplývajúcich z vystavenia ľudského organizmu uránovému prachu. Internetová stránka EÚ poznamenáva, že v rámci niekoľkých štúdií sa nenašli dostatočné dôkazy o škodlivosti látky, no závery odborníkov sa interpretujú rôznymi spôsobmi.

Foto: TASR/AP, Ben Birchall Británia Ukrajina výcvik vojaci základňa tanky uarus Ukrajinskí vojaci na britskej vojenskej základni Bovington Camp, kde trénujú obsluhu tankov Challenger 2, v stredu 22. februára 2023 v Dorsete.

Webová stránka Agentúry pre ochranu životného prostredia USA pripúšťa, že ochudobnený urán je nebezpečný, ak prenikne do tela.

V rezolúcii o využívaní ochudobneného uránu prijatej Valným zhromaždením OSN v roku 2018 sa s odvolaním sa na štúdie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) uvádza, „že rádiologické ohrozenie obyvateľstva a životného prostredia, ktoré predstavuje lokálna kontaminácia územia malými časticami ochudobneného uránu uvoľneného ako výsledok použitia streliva nie je významné".

„Pokiaľ však ide o nález úlomkov alebo celých munícií s obsahom ochudobneného uránu, existuje potenciálne riziko ožiarenia ľudí, ktorí sú s takýmito úlomkami alebo muníciou v priamom kontakte,“ píše sa v dokumente.

Valné zhromaždenie OSN vlani v decembri prijalo ďalšiu rezolúciu, v ktorej sa konštatuje, že štúdie uskutočnené príslušnými medzinárodnými organizáciami neposkytujú dostatočne komplexný obraz o rozsahu možných dlhodobých následkov pre ľudí a životné prostredie spôsobených používaním zbraní a munície s obsahom ochudobneného u­ránu.