Britský parlament schválil kľúčovú časť pobrexitovej dohody o Severnom Írsku

Poslanci hlasovali pomerom 515 ku 29 hlasom za takzvanú Stormontskú brzdu (Stormont brake), informovala agentúra Reuters. Cieľom mechanizmu je umožniť Severnému Írsku získať väčšiu kontrolu a zastaviť uplatňovanie právnych predpisov EÚ, ak o to v regionálnom parlamente požiada tretina zákonodarcov.

Britskému premiérovi Rishimu Sunakovi sa dnes podarilo presadiť kľúčový prvok prepracovanej dohody o Severnom Írsku, hoci mu chýbala podpora najväčšej unionistickej strany v provincii a niektorých zákonodarcov.

Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) vopred ohlásila, že bude hlasovať proti Stormontskej brzde, pretože podľa nej „úplne nerieši niektoré problémy“. Okrem nich mechanizmus nepodporili konzervatívni euroskeptici zo skupiny ERG a Sunakovi predchodcovia Boris Johnson a Liz Trussová. Svoj hlas zásadnému prvku novodohodnutej dohody celkovo nedalo 22 konzervatívcov.

Brzda umožňuje Británii zabrániť tomu, aby sa nové zákony EÚ vzťahovali na tovar v Severnom Írsku, ak o to požiada tretina zákonodarcov v zákonodarnom zbore provincie. ERG označila toto opatrenie za „prakticky nepoužiteľné“ a DUP sa sťažovala, že sa nevzťahuje na existujúce únijné právo.

DUP už niekoľko mesiacov bojkotuje miestnu samosprávu kvôli nesúhlasu s pobrexitovým režimom zavedeným v roku 2021. Ten v zásade vytvoril colnú hranicu medzi Severným Írskom a zvyškom Británie, aby v súvislosti s britským odchodom z EÚ nebolo potrebné obnoviť hranicu medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Jedným z hlavných cieľov novej dohody je ukončiť bojkot zo strany DUP a obnoviť systém regionálnej vlády založený na spolupráci dvoch hlavných politických táborov, teda unionistov a republikánov.

Dohoda má pomôcť podnikom a zároveň riešiť obavy unionistov, pretože by zmiernila bariéry pre vývoz tovaru z Anglicka, Walesu a Škótska do Severného Írska, a tiež by posilnila vplyv severoírskych zákonodarcov na podobu obchodného režimu. Vyrokoval ju Sunak, ktorý je vo funkcii od októbra, po tom, čo bývalá Johnsonova vláda pohrozila, že odstúpi od pôvodného dojednania, ktoré s EÚ uzavrela.

Severoírski unionisti uviedli, že budú naďalej rokovať s vládou, aby sa pokúsili zmierniť svoje obavy. Podľa prieskumu verejnej mienky v Severnom Írsku dohodu podporuje 45 percent voličov a 17 percent je proti. Predseda DUP Jeffrey Donaldson však vyhlásil, že jeho strana sa „v tejto fáze“ nemôže vrátiť do severoírskej vlády, čo je komplikácia pre Sunakov kabinet, ktorý si želá, aby začala znovu zasadať.