Skončí pre peniaze pornoherečke Trump za mrežami?

Minulý týždeň Trump ohlásil, že ho obžalujú. Malo sa to podľa neho stať už v utorok, takže sa mýlil. Vo všeobecnosti sa však očakáva, že k tomu newyorský štátny zástupca Alvin Bragg pristúpi. Potrebuje však na to rozhodnutie veľkej poroty, ktorá sa v stredu nepokon nezišla. Podľa denníka New York Times bývalú hlavu štátu obviní najskôr vo štvrtok.

Politický problém

O aký prípad ide? Azda najmenej závažný zo všetkých právnych problémov, ktorým môže exprezident čeliť. Týka sa porušenia financovania kampane v roku 2016. Trumpa vyšetrujú za to, že mal cez svojho vtedajšieho právnika Michaela Cohena zaplatiť 130-tisíc dolárov pornoherečke Stormy Daniels, vlastným menom Stephanie Cliffordovej. Peniaze dostala za to, aby nikomu nepovedala, že celebritný miliardár s ňou podviedol manželku Melanie.

Stormy Daniels Pornoheračka Stormy Daniels.

Podľa agentúry AP peniaze išli cez schránkovú firmu a politikova spoločnosť Trump Organization si ich vykázala ako výdavky za právne služby. Cohena v roku 2018 odsúdili na tri roky väzenia a pokutu 50-tisíc dolárov. Priznal sa k porušeniu pravidiel financovania kampane či daňovému a bankovému podvodu.

Trump popiera, že by mal so Stormy Daniels pomer a aj to, že by jej zaplatil za mlčanie. Celý prípad označil za politický hon na čarodejnice. Zároveň na svojej sociálnej sieti Truth Social vyzval svojich stúpencov na to, aby sa za neho postavili. Bragga, ktorý je prvým černochom vo funkcii štátneho zástupcu v newyorskom Manhattane, označil za politicky motivovaného rasistu. "PROTESTUJTE! PROTESTUJTE! PROTESTUJTE!“ napísal Trump na Truth Social svojim podporovateľom veľkými písmenami.

Exprezident možno bude čeliť aj závažnejšej obžalobe v štáte Georgia za nelegálny pokus zmeniť výsledok hlasovania v prezidentských voľbách v roku 2020. A okrem toho je tu aj 6. január 2021. Vtedy sfanatizovaný dav stúpencov republikána zaútočil na Kongres, ktorý mal odobriť výsledok prezidentských volieb z novembra 2020. V nich demokrat Joe Biden Trumpa porazil. Ten však prehru neuznal a začal šíriť konšpiračné teórie o tom, že mu víťazstvo ukradli a aj to viedlo 6. januára 2020 k nepokojom.

S tým podľa expertov súvisí hlavný politický problém prípadu s vyplatením peňazí pre Stormy Daniels, ktorý na prvý pohľad vyzerá, akoby vypadol zo stránok bulvárnej tlače. Trump sa obrátil na svojich stúpencov, aby ho podporili, čo je rovnaký scenár ako pred vyše dvoma rokmi. V New Yorku sa už pripravujú, že obžaloba by mohla viesť k násilnostiam. Úrady sú podľa amerických médií v kontakte s tajnou službou, ktorá sa stará o bývalého šéfa Bieleho domu. Samozrejme, ešte nikdy v dejinách sa nestalo, aby sa ochranka nejakého amerického exprezidenta musela pripravovať na situáciu, že by jej klienta zatkli.

"V Republikánskej strane existuje zradikalizovaná časť ľudí, ktorí Trumpa nikdy neopustia, a asi aj 30 percent republikánskej základne, ktorá mu môže dať hlas v budúcoročných primárkach. No oveľa menší počet jeho podporovateľov poslúchne jeho výzvy zhromaždiť sa v uliciach, a už vôbec to neznamená, že sa uchýli k násiliu. Trump je hrozbou pre stabilnú demokraciu v Spojených štátoch, ale menšou ako pred rokom, o ďalší rok bude ešte menšou hrozbou. Ak sa mu aj opäť podarí získať republikánsku nomináciu, jeho šanca na výhru v prezidentských voľbách nie je veľká,“ reagoval pre Pravdu Cal Jillson, expert na americkú politiku z Južnej metodistickej univerzity v Dallase.

Trumpova podpora

Z právneho hľadiska Trumpovi nič nebráni kandidovať ani keby skončil za mrežami. Podľa prieskumov je v tejto chvíli favoritom, aby získal prezidentskú republikánsku nomináciu. Trumpovým najväčším súperom by mal byť floridský guvernér Ron DeSantis, hoci ten zatiaľ oficiálne neohlásil kandidatúru.

Denník New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že Trump sa vraj teší na to, že ho prídu zatknúť, a pripravuje sa, že pred verejnosťou zahrá veľké divadlo. Niektorí jeho právni poradcovia sú však z takého prístupu nervózni a upozorňujú ho, že by mal prípadnú žalobu brať vážnejšie. Môže sa stať aj to, že Trump bude najmä sklamaný, lebo do ulíc sa asi nechystá príliš veľa jeho podporovateľov.

"Existujú protichodné názory na to, či má dostatok priaznivcov, ktorí sú stále ochotní riskovať zatknutie, odsúdenie a väzenie pri násilných protestoch. Mnohí z demonštrantov zo 6. januára 2021 teraz vystupujú proti nemu a hovoria, že ich zradil. Veľa z nich zatkli, zaplatili vysoké pokuty a skončili vo väzení, viacerí dostali dlhé tresty. Trump ich nikdy skutočne neprišiel brániť a nepomáhal im finančne ani inak,“ pripomenul pre Pravdu Kenneth Warren, politológ z univerzity v St. Louis.

Exprezident sa zatiaľ môžu spoľahnúť na podporu strany. Niektorí republikáni dokonca vyzývajú na zatknutie newyorského štátneho zástupcu Bragga, hoci neprišli so žiadnym argumentom, prečo by sa to malo stať. Podľa republikánskeho šéfa Snemovne reprezentantov Kevina McCarthyho je stíhanie Trumpa politicky motivované, platba pre Stormy Daniels mala osobný charakter a ak ňou aj porušil nejaké zákony, je to už premlčané, lebo sa to stalo v roku 2016.