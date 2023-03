Štrajky po celom Francúzku pokračujú. Ochromená je doprava, uzavretých niekoľko škôl

Protestujúci pochodujú počas demonštrácie v Paríži v utorok 7. marca 2023. Státisíce demonštrantov po celom Francúzsku sa zúčastnili na novom kole protestov a štrajkov proti vládnemu plánu zvýšiť vek odchodu do dôchodku na 64 rokov.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu uviedol, že dôchodková reforma musí nadobudnúť účinnosť do konca roka. Presadzovaná pritom bude demokratickou cestou, ubezpečil v televíznom rozhovore. Interview sa konalo dva dni po tom, ako vláda pri špeciálnej procedúre ustála hlasovanie poslancov o nedôvere tesným rozdielom deviatich hlasov, a tým nepopulárne zmeny dôchodkového systému v parlamente presadila.

Protestujúci zablokovali stanicu, letisko Charlesa de Gaullea v Paríži a ochromili aj prevádzku rafinérií. Až do piatka zablokovali terminál pre skvapalnený zemný plyn (LNG) v Dunkirku na severe Francúzska. Vysokorýchlostné železničné spoje, regionálne vlaky, parížske metro a verejná doprava v ďalších veľkých mestách boli narušené. Zrušených bolo tiež asi 30 percent letov z parížskeho letiska Orly. Hlavný školský odborový zväz predpokladal, že sa na dnešnom štrajku zúčastní až polovica učiteľov zo základných škôl.

„Najlepšou odpoveďou, ktorú prezidentovi môžeme dať, je, že milióny ľudí budú štrajkovať a vyjdú do ulíc,“ uviedol Phillippe Martinez, šéf odborového zväzu CGT. Protesty proti dôchodkovej reforme, ktorá okrem iného postupne zvyšuje vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, sa konajú už od januára. Väčšina prebehla pokojne, nespokojnosť a zloba ale medzi protestujúcimi narastá. Počas posledných siedmich nocí sa v Paríži a ďalších mestách konalo niekoľko spontánnych demonštrácií, pri ktorých protestujúci zapaľovali odpadkové koše a odohrali sa aj strety s políciou.

Protestujúci tiež zablokovali diaľnice a mimoúrovňové križovatky, aby spomalili premávku v okolí miest Lille, Toulouse či Lyon. Vlaky nejazdia ani v Marseille. Na severnom predmestí Paríža niekoľko desiatok odborárov zatarasilo autobusové depo v Pantíne. Asi 200 vozidiel tak počas rannej dopravnej špičky nemohlo vyjsť. „Prezident by mal vziať do úvahy túžby a potreby svojho ľudu. Nie je kráľ, mal by ľuďom počúvať,“ uviedla 48-ročná Nadia Belhoumová, jedna z vodičiek autobusu, ktorá sa protestu zúčastnila.

Odborové zväzy dúfajú, že sa dnešných štrajkov a protestov zúčastní veľké množstvo ľudí. Vláda musí zákon o dôchodkovej reforme stiahnuť, povedal televízii BFM Laurent Berger, predseda odborovej konfederácie CFDT, ktorá patrí k najväčším v krajine.

Dôchodková reforma je podľa vlády nevyhnutná, inak hrozí krach dôchodkového systému. Okrem zvýšenia veku odchodu do dôchodku sa má zvýšiť aj počet odpracovaných rokov potrebných na získanie plnej výšky penzie. Vďaka reforme ale majú získať možnosť skoršieho odchodu do dôchodku ľudia, ktorí začali pracovať veľmi mladí alebo vykonávali vysoko náročné povolania, napríklad v hlučnom prostredí či v noci. Po novom sa má tiež započítavať materská či otcovská dovolenka a napríklad zvýšiť minimálny starobný dôchodok.