Video: Zatkli by na Slovensku Putina? Odpovedá Heger

Medvedev: Zatknutie Putina by bolo vyhlásenie vojny Moskve

Vláda Juhoafrickej republiky sa bude musieť zaoberať zatykačom, ktorý na ruského prezidenta Vladimíra Putina vydal minulý týždeň Medzinárodný trestný súd (ICC). Ruský prezident by sa totiž mal v auguste v JAR, ktorá spadá pod jurisdikciu ICC, zúčastniť samitu hospodárskeho zoskupenia BRICS. S odkazom na juhoafrickú ministerku zahraničia Naledi Pandorovú o tom informovala britská stanica BBC. Podľa Pandorovej bude treba o veci po prerokovaní na vláde hovoriť aj s Ruskom. Ruský exprezident Dmitrij Medvedev uviedol, že akýkoľvek pokus o Putinovo zatknutie by sa rovnal vyhláseniu vojny Moskve.

Maďarsko by Putina nezadržalo

Maďarsko by nezadržalo ruského prezidenta Vladimíra Putina, ak by vstúpil na jeho územie. Vyhlásil to podľa agentúry Reuters šéf Orbánovej kancelárie Gergely Gulyás. Ako dodal, neexistuje na to právny dôvod. Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal minulý týždeň na šéfa Kremľa zatykač kvôli únosom ukrajinských detí z okupovaných ukrajinských území do Ruska. Maďarsko pritom podpísalo a ratifikovalo Rímsky štatút, na základe ktorého ICC vznikol.

Na otázku ohľadom Putinovho zadržania, Gulyás na brífingu uviedol, že Rímsky štatút nebol začlenený do maďarského právneho systému.

(ČTK)