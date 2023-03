Pre vyjadrenia k Ukrajine je Petr Pavel v „starostlivom“ hľadáčiku Moskvy

Rusko starostlivo sleduje vyhlásenie českého prezidenta Petra Pavla, že Kyjev má kvôli dochádzajúcim zbrojným zásobám Západu len jednu šancu na vytlačenie ruských vojsk z Ukrajiny. Dnes to v nemeckej televízii Welt povedal moskovský spravodajca tejto stanice.

Pavol v utorok navštívil Berlín, kde opakovane hovoril o tom, že tento rok považuje pre vojnu na Ukrajine za rozhodujúcu.

„S mimoriadnou pozornosťou je tu sledované to, čo nový český prezident hovorí. Petr Pavel uviedol, že Ukrajina má pre očakávanú jarnú ofenzívu len jednu šancu, pretože Západ tiež nemá nekonečné prostriedky a zbrane, aby mohol Ukrajinu v dohľadnej dobe vybaviť na ďalšiu ofenzívu. A to je tu, ako som povedal, s veľkým záujmom sledované,“ povedal moskovský spravodajca televízie Welt.

Ruský postoj je podľa spravodajcu taký, že chystaný ukrajinský protiútok musí byť zastavený za každú cenu. „Ak by sa Ukrajine podaril prielom, malo by to pre Rusko katastrofálne následky,“ dodal.

Pavel v Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku (DGAP) povedal, že tento rok bude rozhodujúci, pretože ani jedna zo strán konfliktu nebude mať kapacity pre ďalšie ofenzívy. Rýchle poskytnutie zbraní, ktoré Kyjev teraz potrebuje, je tak podľa českého prezidenta aj v záujme Európy.