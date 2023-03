Prigožin sklamal Putina. Po fiasku na Ukrajine ho čaká návrat do Afriky

Masky zľava bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, majiteľa súkromnej Vagnerovej vojenskej spoločnosti Jevgenija Prigožina a ruského prezidenta Vladimira Putina vystavené v obchode so suvenírmi v ruskom Petrohrade.

Masky zľava bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, majiteľa súkromnej Vagnerovej vojenskej spoločnosti Jevgenija Prigožina a ruského prezidenta Vladimira Putina vystavené v obchode so suvenírmi v ruskom Petrohrade.

Agentúra odvolávajúca sa na informované zdroje blízke Kremľu a bezpečnostným službám tvrdí, že vysokí predstavitelia ruských ozbrojených síl dokázali u prezidenta Vladimra Putina zasiať pochybnosti o účinnosti Vagnerovej skupiny. Šéfovi Kremľa vysvetlili, že za šesť mesiacov bojov postúpili Prigožinovi žoldnieri pri Bachmute len o niekoľko desiatok kilometrov, a to preto, že velenie vagnerovcov odsúdilo bojovníkov naverbovaných z väzníc na istú smrť, keď ich v nekonečných vlnách ako potravu pre kanóny posielalo útočiť na ukrajinské pozície.

Prigožin poslal do Bruselu krvavé kladivo

Okrem toho Putinov kuchár, čo je prezývka Prigožina, ktorú získal na základe toho, že jedna z jeho firiem poskytuje Kremľu catering, začal dráždiť svojho patróna príliš nezávislým správaním.

Výsledkom bolo, že Putin zakázal vagnerovcom verbovať väzňov a túto výsadu zveril ministerstvu obrany, píše Bloomberg. Rezort vedený Sergejom Šojguom navyše skresal dodávky zbraní a munície žoldnierskej armáde, na čo sa Prigožin opakovane verejne sťažoval a obvinil ministerstvo zo zrady a pokusov o zničenie vagnerovcov.

Čítajte viac Vagnerovci ukázali, ako rozbíjajú hlavu dezertérovi. Je to fingovaná poprava, priznali neskôr

Prigožin začiatkom tohto týždňa v otvorenom liste varoval ministra obrany pred možnosťou, že ukrajinské jednotky obkľúčia jeho žoldnierske jednotky. Na Šojgua sa obrátil napriek tomu, že ešte nedávno sa pokúšal dosiahnuť jeho odvolanie z ministerské­ho postu.

Čítajte viac Odborník: Vagnerovci fungujú globálne. Ich výhry sú víťazstvom Putina

Minister, ako aj náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov, však dokázali využiť svoj vplyv a svojmu kritikovi pristrihli krídla. Prigožin upadol do nemilosti a štátne médiá dostali príkaz, aby vagnerovcov vo svojich príspevkoch nespomínali.

„Je tu riziko, že by mohol skončiť ako Ikarus,“ povedal nedávno pre denník Financial Times človek blízky Prigožinovi.

„Prigožin prekáža každému,“ hovorí Tatiana Stnovaja, šéfka think-tanku R.Politik. „Jeho jedinou obranou je osobný vzťah s Putinom, ktorý ho stále považuje za užitočného,“ dodala ruská politologička pôsobiaca vo Francúzsku.

Čítajte viac Rusi si budú musieť vážiť vrahov, ak bojujú proti Ukrajine

Ak Bachmut padne do ruských rúk, vagnerovci by sa mohli zapojiť do ďalších operácií na dobytie iných miest Donbasu, parafrázuje Bloomberg dva zdroje blízke Kremľu a spravodajským službám. Podľa jedného z nich však štátne médiá naďalej nebudú informovať o úlohe vagnerovcov v operácii na dobytie Bachmutu.

Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Prigožin presúval svojich žoldnierov z Ukrajiny do Afriky, ale pre problémy, ktorým čelí v rámci ruskej invázie v susednej krajine, zrejme sústredí viac pozornosti na operácie na Čiernom kontinente, hovoria zdroje Bloombergu.

Veľavravná je aj nová náborová kampaň vagnerovcov. Novým žoldnierom Prigožinova súkromná armáda ponúka kontrakty na 6 mesiacov na Ukrajine a na 9 až 14 mesiacov v Afrike.

V Afrike Prigožin vybudoval celý syndikát: jeho ozbrojenci podporujú vlády niekoľkých krajín, pričom od nich získavajú (alebo si sami berú) prístup k cenným prírodným zdrojom.

„Prostredníctvom siete fantómových právnických osôb a fiktívnych spoločností riadi Prigožin medzinárodné operácie, ktoré zahŕňajú ťažbu zlata, drahokamov, ropy či dreva v Sýrii, Sudáne a Stredoafrickej republike,“ povedal pre Bloomberg Allen Maggard z washingtonského think-tanku C4ADS. Najnovšie sa vagnerovci udomácňujú aj v Burkine Faso, kde tamojšia vláda nariadila francúzskym vojakom, aby krajinu opustili.

„Keď nás tu nebude treba, zbalíme sa a vrátime sa do Afriky,“ povedal Prigožin vo februári, keď sa prvýkrát ukázalo, že jeho pozícia v Rusku začala slabnúť.