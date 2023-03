Miliardy sú na stole. Je Európa pripravená na vojnovú výrobu?

Slovensko je za to, aby Európska únia vynaložila ešte viac peňazí na vojenskú podporu Ukrajiny. Na summite EÚ v Bruselu to uviedol poverený premiér Eduard Heger. Predseda vlády vyhlásil, že podporuje, aby do Európskeho mierového nástroja prišlo ďalších 3,5 miliardy eur. "Budeme toto navýšenie presadzovať,“ povedal Heger.