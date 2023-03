Mexický prezident odmietol tvrdenia USA, že časť Mexika ovládli drogové kartely

Prezident Andrés Manuel López Obrador však pripustil, že sa kartelom podarilo dostať svojich ľudí do mexickej agentúry pre kontrolu liečiv, aby tak získali súhlas pre dovoz chemikálií potrebných na výrobu fentanylu z Číny. Informovala o tom agentúra AP.

Blinken tento týždeň počas vypočutia v Senáte odpovedal na otázky, či drogové kartely ovládajú časti Mexika. „Myslím, že je fér odpovedať na túto otázku áno,“ povedal americký minister. „Je to lož, nie je to pravda… na území Mexika neexistuje miesto, kde by neboli prítomné miestne úrady,“ uviedol López Obrador.

Prezidentovo vyjadrenie týkajúce sa drogových kartelov prichádza nedlho po tom, ako mexickou vládou otriasol prípad zabitia jedného z lídrov drogových gangov, po ktorom bezpečnostné zložky pátrali dlhé mesiace v súvislosti so smrťou dvoch jezuitských kňazov. Napriek rozsiahlej pátracej akcii polícia nedokázala podozrivého nájsť až do chvíle, keď prevzali celú záležitosť do rúk práve drogové gangy a podľa všetkého podozrivého usmrtili sami.

Ako mexický prezident potvrdil, ide medzi drogovými kartelmi o bežnú prax, keď často zabijú, alebo odovzdajú polícii iných svojich členov, ktorí spôsobujú príliš veľa problémov a ovplyvňujú tak ich biznis.

„Popravili ho, kto? To nevieme, "povedal López Obrador. "Možno si mysleli, že tým sa pátranie skončí a vojaci, ktorí tam boli prítomní, odídu,“ dodal.