Nemecko a Európska komisia urovnali spor o koniec spaľovacích motorov. V čom je háčik?

Nemecko a Európska komisia (EK) urovnali spor o koniec vozidiel so spaľovacími motormi. Na twitteri to uviedol podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Nemecký minister Volker Wissing na twitter napísal, že po roku 2035 bude ďalej možné nanovo registrovať vozidlá so spaľovacími motormi, ak budú tankovať uhlíkovo neutrálne palivá.