Putin: Rusko rozmiestni v Bielorusku taktické jadrové zbrane

„Zhodli sme sa s (bieloruským vodcom Alexandrom) Lukašenkom, že umiestnením taktických jadrových zbraní v Bielorusku nijako neporušíme režim nešírenia (jadrových zbraní),“ povedal Putin. Podľa agentúr ruský prezident pripomenul, že Bielorusko o umiestnenie jadrových zbraní dlho žiadalo a zároveň poukázal na to, že Spojené štáty rozmiestnili jadrové zbrane na území svojich európskych spojencov.

Podľa agentúry RIA Novosti prezident v rozhovore pre televíziu Rossija 24 spresnil, že k 1. júlu bude v Bielorusku dokončená stavba skladovacieho objektu pre jadrové zbrane a pod kontrolou ich bude mať Rusko, nie bieloruská strana.

Dôvodom pre rozhodnutie umiestniť tieto zbrane v susednej krajine, ktorá hraničí okrem iného s Poľskom a Ukrajinou, bolo podľa Putina britské oznámenie o tom, že Londýn začne Ukrajine dodávať protitankové náboje z ochudobnené­ho uránu.

Ukrajina sa už viac ako rok bráni ruskej ozbrojenej agresii a západné štáty ju podporujú tiež dodávkami vojenskej techniky i munície. Viac či menej otvorené hrozby jadrovým arsenálom pritom z Moskvy zaznievajú opakovane.

Putin podľa ruských agentúr poznamenal, že typ munície s ochudobneným uránom, ktorý Západ plánuje odovzdať Kyjevu, nie je zbraňou hromadného ničenia, ale „tak či onak“ vytvára rádioaktívny prach, a preto môže byť veľmi nebezpečný.

Od ruskej vojny proti Ukrajine, Moskva pravidelne vyťahuje jadrovú kartu. Odborníci tvrdia, že cieľom Kremľa je zastrašiť Západ, aby vojensky nepomáhal Kyjevu. "Máme všetky scenáre, ktoré by mohol ruský prezident Vladimir Putin použiť,“ povedal nedávno pre televíziu CBNN vysokopostavený predstaviteľ americkej armády, ktorý chcel zostať v anonymite. USA sa pri stratégii atómového odstrašenia opierajú o takzvanú jadrovú triádu. Tvoria ju strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si jadrovú triádu na videu US Department of Defense.