Expertka: Putin jadrovo vydiera. Na atómový útok by nepotreboval Bielorusko

Rusko sa v Bielorusku chystá rozmiestniť taktické jadrové zbrane. Povedal to prezident Vladimir Putin. Ak k tomu dôjde, bude to prvý raz od rozpadu Sovietskeho zväzu, čo Rusko vyšle svoje atómovky na územie iného štátu.

"Je to veľmi významný krok. Rusko si vždy zakladalo na tom, že nemá jadrové zbrane mimo svojho územia. Takže keď sa to teraz zmení, je to veľký posun,“ objasnil pre agentúru Reuters Nikolai Sokov, expert z Viedenského centra pre odzbrojenie a nešírenie zbraní hromadného ničenia.

Situácia na bojisku

Od začiatku veľkej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva spustila vlani 24. februára, Rusko rado poukazuje na to, že má jadrové zbrane. Hoci sa nedá úplne vylúčiť, že ich v istom momente použije, podľa expertov sa Kremeľ najmä usiluje vystrašiť Západ, aby prestal podporovať Kyjev.

"Rozmiestnenie jadrových zbraní neznamená, že Putin plánuje v blízkom čase zaútočiť. Keby chcel, mohol by využiť na zničenie čohokoľvek, čo by si vybral, iné lokality vrátane Kaliningradu. (Dlhodobo sa špekuluje, že v tejto ruskej enkláve v Pobaltí Moskva rozmiestnila jadrové zbrane, pozn. red.). Načasovanie jeho vyhlásenia priamo súvisí so situáciou na bojisku na Ukrajine. Putin vie, že Kyjev sa pripravuje na protiofenzívu, a preto potrebuje znížiť podporu, ktorú vláda prezidenta Volodymyra Zelenského dostáva. Jadrové vydieranie ovplyvnilo minimálne časť európskej verejnosti a spôsobilo, že tvorcovia rozhodnutí zo Západu boli pri svojich krokoch opatrnejší,“ povedala pre Pravdu Alena Kudzko, odborníčka na medzinárodné vzťahy a bezpečnosť z GLOBSEC-u, ktorá pochádza z Bieloruska.

Expertka však pripomenula, že Putin toľkokrát povedal, že je pripravený použiť všetky prostriedky, že západná verejnosť a politici to už vnímajú ako blufovanie. "Rétorické vyhrážky nestačia. Aby si Putin opäť získal pozornosť, potrebuje urobiť nejaký skutočný krok, ktorým by ukázal, že to nie je iba bluf. Preto presunie niekoľko jadrových zbraní do Bieloruska,“ ozrejmila Kudzko.

„Je to súčasť Putinovej hry, ktorou sa usiluje zastrašiť NATO. Rozmiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku nie je z vojenského hľadiska podstatné, keďže Rusko má na svojom území veľké množstvo atómových síl,“ uviedol pre Reuters Hans Kristensen, riaditeľ jadrového informačného projektu vo Federácii amerických vedcov.

Šéf Kremľa vyhlásil, že budúce rozmiestnenie taktických atómoviek spustilo britské vyhlásenie, že Ukrajine dodá strelivo z ochudobneného uránu. Faktom však je, že hoci Rusko môže tento krok kritizovať, takáto munícia nemá nič spoločné so skutočnými jadrovými zbraňami. A sám Putin priznal, že o atómových plánoch s Bieloruskom sa už dlhšie rozpráva s miestnym vodcom Alexandrom Lukašenkom. Ruský prezident tvrdí, že urobí len to, čo Američania, ktorí majú rozmiestnené jadrové zbrane na území viacerých európskych spojencov. Putin zdôraznil, že jeho rozhodnutie vraj nie je porušením žiadnych medzinárodných dohôd.

"Bielorusku sme už odovzdali náš známy, veľmi účinný systém Iskander. Od 3. apríla začneme s výcvikom posádky a 1. júla ukončíme výstavbu špeciálneho skladu taktických jadrových zbraní na území Bieloruska,“ povedal podľa Reuters Putin pre štátnu televíziu. Atómovky majú obsluhovať Rusi.

NATO na muške?

Putin tiež oznámil, že v Bielorusku je 10 lietadiel, ktoré môžu niesť atómové zbrane. Systém Iskander je zase schopný odpaľovať balistické strely krátkeho doletu, ktoré môžu mať aj jadrové hlavice. Tieto rakety by dokázali zasiahnuť aj Slovensko.

Bielorusko susedí s tromi štátmi NATO, s Poľskom, Litvou a Estónskom. Taktické jadrové zbrane sú menšie a ich využitie sa predpokladá najmä na bojisku, keďže ich nosičom nie sú medzikontinentálne balistické strely.

„Nevidíme nijaký dôvod na úpravu našich strategických jadrových pozícií ani žiadne náznaky toho, že sa Rusko pripravuje na použitie atómových zbraní. Naďalej sme odhodlaní kolektívne brániť NATO,“ uviedol pre Reuters predstaviteľ americkej vlády, ktorý si vzhľadom na citlivosť témy neželal byť menovaný.

"Oznámenie o nasadení jadrových zbraní bolo súčasťou širšieho posolstva, v ktorom Putin tiež tvrdil, že Rusko môže vyrobiť viac tankov a zbraní, ako môže Západ poskytnúť Ukrajine. Spolu s atómovými hrozbami ide o ďalší pokus udržať pri živote mýtus, že ruská armáda nemôže prehrať a že odpor je márny. Západ by teda podľa Kremľa mal prestať plytvať časom, peniazmi a úsilím, lebo Ukrajina aj tak skončí porazená,“ vysvetlila Kudzko. "A je to aj odkaz pre domácu verejnosť. Putin nemá na bojisku veľmi čo ukázať, preto prirovnáva Moskvu k Washingtonu. Hovorí, že Rusko je predsa veľmoc, čo znamená, že rovnako ako USA môže rozmiestniť jadrové zbrane v iných krajinách,“ dodala odborníčka.