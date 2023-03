Netanjahu odvolal ministra, ktorý žiadal pozastavenie justičnej reformy

Galant v sobotu vyzval na okamžité pozastavenie kontroverznej vládnej reformy súdnictva v Izraeli. Tvrdil totiž, že o navrhovaných zmenách je potrebné rokovať s opozíciou. Išlo o prvý verejný nesúhlas s reformou z radov izraelskej vlády.

Návrhy justičných zmien boli verejnosti predstavené začiatkom januára a odvtedy sa proti nim v krajine konajú masové protesty.

Čítajte viac Izraelský minister obrany vyzval vládu na pozastavenie reformy súdnictva

Netanjahu v nedeľu Galantovi povedal, že ako minister obrany prišiel o jeho dôveru po tom, ako v sobotu „konal poza chrbát vlády“.

Izraelský denník Maariv uvádza, že Netanjahu má teraz 48 hodín na to, aby vymenoval nového ministra obrany.

Galant vo svojej prvej reakcii na odvolanie napísal, že jeho „životným poslaním“ vždy bola a aj vždy bude „bezpečnosť štátu Izrael“. Odvolanie ministra už kritizovala opozícia.

Čítajte viac Súdne reformy Netanjahua 'poslali' do ulíc 130-tisíc protestujúcich Izraelčanov

Opozičný líder a expremiér Jair Lapid na Twitteri uviedol, že Netanjahu odvolal Galanta, lebo „varoval pred ohrozením izraelskej bezpečnosti“. Prepustenie ministra zároveň označil za „nové dno“ vlády. Netanjahu sa podľa Lapida mohol zbaviť Galanta, nemôže sa však zbaviť reality a Izraelčanov, ktorí protestujú proti „šialenstvu“ jeho koalície. „Premiér predstavuje ohrozenie izraelskej bezpečnosti,“ do­dal.

„Netanjahu dnes večer uprednostnil politiku a seba pred bezpečnosťou,“ uviedol zase bývalý minister obrany Benny Ganc s tým, že Izrael „čelí jasnému ohrozeniu bezpečnosti“.

Čítajte viac Izrael má vládu, akú ešte nikdy nezažil

Vládny návrh reformy justície by umožnil parlamentu zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu a Netanjahuovej koalícii v Knesete by dal konečné slovo pri všetkých vymenovaniach sudcov. Netanjahuovi spojenci tvrdia, že plán je potrebný na obmedzenie toho, čo považujú za nadmerné právomoci nevolených sudcov.

Odporcovia reformy tvrdia, že by zničila systém bŕzd a protiváh v krajine, a to sústredením moci do rúk Netanjahua a jeho vládnej koalície. Poukazujú aj na to, že Netanjahu, ktorý je súdený pre obvinenia z korupcie, je v konflikte záujmov.