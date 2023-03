Zima nevyšla a tak Putin vsádza na naťahovanie vojny. Cieľom celá Ukrajina

Ruský prezident Vladimír Putin podľa analytikov z amerického Inštitútu pre výskum vojny (ISW) stále usiluje o celkové víťazstvo vo vojne na Ukrajine. Odmieta podľa ISW úvahy, že súčasná realita na bojisku by mala viesť k rokovaniam o riešení konfliktu alebo kompromisnom usporiadaní.

„Putin sa namiesto toho sústredí na to, aby dosiahol pôvodný cieľ prostredníctvom dlho sa tiahnucej vojny, v ktorej zvíťazí buď podrobením Ukrajiny silou alebo zlomením vôle Ukrajincov po tom, čo ich opustí Západ,“ uvádza ISW vo svojej poslednej správe k vývoju ruskej invázie na Ukrajinu . „Opakované úspešné ukrajinské protiofenzívy sú takmer určite nutné, ale nebudú stačiť na to, aby presvedčili Putina na to, aby rokoval o prijateľných podmienkach,“ píše sa v správe.

Dokladom toho, že Putin počíta s víťazstvom vo dlhotrvajúcej vojne, o výsledku ktorej do veľkej miery rozhodne situácia na bojisku, sú podľa ISW pokračujúce ruské útočné operácie okolo Bachmutu a Avdijivky a pozdĺž západných frontových línií v Doneckej a Luhanskej oblasti. Rusko do ofenzívy pozdĺž frontovej línie v tomto regióne v poslednom polroku vrhlo väčšinu zo svojich 300-tisíc mobilizovaných záložníkov a 40-tisíc predčasne prepustených väzňov, ale „výsledky tohto úsilia nie sú nijako pôsobivé,“ podotýka ISW. Ukrajinský generálny štáb v dnešnej rannej zvodke informoval, že do márnice v dedine Trojicke v Luhanskej oblasti v nedeľu priviezli asi stovku tiel zabitých ruských vojakov, ďalších 140 zranených skončilo v nemocnici. Úrady v Avdijivke, ktorá sa dlhodobo nachádza v miestach ťažkých bojov, informovali, že z nej evakuujú zostávajúcich komunálnych pracovníkov, ktorí mesto udržovali v chode. Odporúčajú tiež obyvateľom, aby ju opustili.

Ukrajinské sily budú musieť podľa ISW ukázať, že dokážu to, čo sa Rusom nedarí – a to zmeniť realitu na bojisku svojimi vojnovými úspechmi. Kyjev však svoje plány drží v tajnosti. Námestníčka ministra obrany Hanna Maljarová v súvislosti s očakávanou jarnou ofenzívou ukrajinskej armády, o ktorej sa už dlhšiu dobu hovorí, vyzvala k „informačnému tichu“.