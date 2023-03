Izraelské odbory vyzvali na generálny štrajk. Prezident volá po zrušení súdnej reformy

„V záujme jednoty ľudu Izraela, v záujme zodpovednosti vás vyzývam, aby ste okamžite zastavili legislatívny proces,“ napísal Herzog. „Hlboké znepokojenie obklopuje celý národ. Bezpečnosť, ekonomika, spoločnosť – to všetko je ohrozené,“ uviedol prezident a dodal, že dianie v krajine teraz sleduje celý národ, ale aj celý svet.

Podľa denníkov Haarec rozhovory o budúcnosti justičnej reformy trvali v Netanjahuovej kancelárii do 5:00 (4:00 SEČ). Vedenie izraelských odborov Histadrut v pondelok vyzvalo na okamžitý generálny štrajk proti vládnemu návrhu, informuje agentúra AFP. Štrajk by sa mal začať v priebehu pondelka, spresnil líder Všeobecnej federácie pracujúcich v zemi Izrael (Histadrut) Arnon Bar-David. Ak premiér Netanjahu neoznámi zastavenie revízie súdnictva.

Web i24 súčasne informoval, že Netanjahu údajne odložil prejav k národu, ktorý mal podľa medializovaných informácií predniesť v pondelok dopoludnia.

Minister hrozí povalením vlády

Dôvodom odkladu je podľa médií fakt, že Netanjahuov koaličný partner, minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir zo strany Židovská sila (Ocma jehudit), hrozí odchodom z koalície, ak sa legislatívny proces schvaľovania reformy súdnictva zastaví.

Medzičasom parlamentný výbore pre ústavu, právo a spravodlivosť v pondelok dopoludnia schválil kontroverzný vládny zákon, ktorý výrazne politizuje výbor pre výber sudcov a dáva vládnej koalícii takmer úplnú kontrolu nad všetkými vymenúvaniami sudcov v Izraeli.

Masívne demonštrácie, na ktorých sa zúčastňujú státisíce ľudí, sa po celom Izraeli konajú už niekoľko týždňov. Vyvolal ich Netanjuhuov plán na reformu súdnictva. Napätie v uliciach sa v nedeľu vystupňovalo po tom, čo Netanjahu odvolal ministra obrany Galanta, ktorý v sobotu jeho reformné plány kritizoval. Podľa neoverených údajov stanice Channel 12 v noci na dnešok po celom Izraeli proti reforme demonštrovalo zhruba 600 000 až 700 000 ľudí.

Na dnešných 14:00 (13:00 SEČ) zvolali lídri protestov demonštráciu pred sídlom parlamentu. Zvážať na ňu plánujú demonštrantov z rôznych častí Izraela. Hnutie, ktoré zastrešuje množstvo protestných skupín, tiež požaduje, aby bol odvolaný minister obrany Galant vrátený do funkcie. Exminister medzitým dnes dorazil do parlamentu, kde podľa denníka The Times of Israel rokuje vo výbore o možných dopadoch reformy na bezpečnosť krajiny.

Herzog vyzval vládu na zrušenie reformy už pred dvoma týždňami a predložil vtedy vlastný kompromisný návrh, ktorý Netanjahu odmietol. Herzog pri oznámení návrhu vyjadril obavy z občianskej vojny, a to vzhľadom na to, aké vášne vláda, v ktorej sú aj krajne pravicové a ultraortodoxné strany, v posledných týždňoch vzbudzuje.

Vládny návrh reformy justície by umožnil parlamentu zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu a Netanjahuovej koalícii v Knesete by dal konečné slovo pri všetkých vymenovaniach sudcov. Netanjahuovi spojenci tvrdia, že plán je potrebný na obmedzenie toho, čo považujú za nadmerné právomoci nevolených sudcov.

Odporcovia reformy tvrdia, že by zničila systém bŕzd a protiváh v krajine, a to sústredením moci do rúk Netanjahua a jeho vládnej koalície. Poukazujú aj na to, že Netanjahu, ktorý je súdený pre obvinenia z korupcie, je v konflikte záujmov.