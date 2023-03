Rusko zvažuje predložiť účet za poškodenie Nord Streamu. Len komu?

Informovala o tom v pondelok agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na vysokopostaveného diplomata na ruskom ministerstve zahraničia Dmitrija Biričevského. Ten tiež povedal, že budúcnosť tohto plynovodného projektu je neistá.

Doteraz nevysvetlené výbuchy zasiahli 26. septembra tri z celkových štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktorými Rusko posielalo a plánovalo posielať plyn do Nemecka a ďalej Európy. V tom čase plynovodom Nord Stream 1 plyn neprúdil, čo Rusko odôvodňovalo nevyhnutnou údržbou. Nord Stream 2 bol síce dokončený, kvôli vojne na Ukrajine a protiruským sankciám ale nebol spustený.

VIDEO: Takto vyzerali v tom čase ešte záhadné úniky z plynovodu Nord Stream.

„Nevylučujeme, že následne nastolíme otázku náhrady škôd v dôsledku vyhodenia plynovodov Nord Stream do povetria,“ povedal agentúre Biričevskij, ktorý na ruskom ministerstve zastáva post riaditeľa odboru hospodárskej spolupráce.

Diplomat nespomenul, od koho by Rusko mohlo vymáhať kompenzácie za zničenie plynovodov, ktoré boli schopné dopravovať do Európy až 110 miliárd metrov kubických zemného plynu – teda viac, ako koľko predstavoval celkový vývoz ruského plynu mimo krajiny bývalého Sovietskeho zväzu v roku 2022, pripomenula agentúra Reuters.

„V tejto fáze je veľmi ťažké povedať, aký bude osud plynovodného systému Nord Stream. Vo všeobecnosti, podľa odhadov odborníkov možno poškodené potrubie opraviť,“ povedal Biričevskij. Kremeľ podľa Reuters vyhlásil, že je na všetkých akcionároch plynovodu, aby rozhodli, či má byť plynovod Nord Stream zastavený.

Zdroje oboznámené s týmito plánmi agentúre Reuters minulý týždeň oznámili, že prasknuté plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 vedúce z veľkej časti po dne Baltského mora majú byť zapečatené a zakonzervované, pretože neexistujú žiadne bezprostredné plány na ich opravu alebo obnovenie prevádzky.

Biričevskij tiež uviedol, že západné krajiny sa stavajú proti Rusku pripravenému návrhu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorý vyzýva na nezávislé medzinárodné vyšetrenie výbuchov na plynovodoch Nord Stream.

Nemecké úrady vychádzajú z toho, že explózie boli výsledkom sabotáže, páchateľa ale nepoznajú. Stále sa preveruje niekoľko možných hypotéz. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že sú za ním západné krajiny. Denník The New York Times nedávno napísal, že za sabotážou mohla byť proukrajinská skupina. Ukrajina akékoľvek zapojenie do veci odmieta.