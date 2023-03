Štrajk v Nemecku paralyzoval dopravu, ochromil i vlakové spoje s Českom

Vlaky do Česka

Cezhraničné diaľkové a regionálne vlaky smerujúce do Nemecka a späť premávajú v dôsledku štrajku len na úsekoch v rámci ČR, uviedla česká štátna železničná spoločnosť České dráhy (ČD). Napríklad vlaky Eurocity medzi Prahou a Berlínom premávali len z Prahy do Děčína, kým spoje z českej metropoly do Mníchova končili v Domažliciach. Rýchliky z Chebu do Norimbergu boli zrušené bez náhrady.

České železnice ako gesto dobrej vôle ponúkli výmenu, respektíve zmenu rezervácie už zakúpených cestovných lístkov, píše DPA. Očakáva sa, že v utorok sa cezhraničná železničná doprava obnoví bez obmedzení.

Spojenie s Budapešťou

Všetky letecké spojenia maďarského Medzinárodného letiska Ferenca Liszta Budapešť s nemeckými letiskami, s výnimkou Berlína, boli v pondelok pre štrajk v Nemecku zrušené. S odvolaním sa na internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa webovej stránky spoločnosti Budapest Airport sa zrušenie týka štyroch spojov do Mníchova, troch spojov do Frankfurtu nad Mohanom, po dvoch spojoch do Stuttgartu a Düsseldorfu a po jednom spoji do Hamburgu, Dortmundu a Kolína nad Rýnom.

Štrajk nevídaných rozmerov

Nemecké odbory varovali, že cestujúci v krajine majú počítať s výrazným meškaním spojov a narušením dopravy vo všetkých štrajkom zasiahnutých oblastiach po celej krajine. Plánovaný štrajk sa podľa Združenia nemeckých letísk (ADV) dotkne približne 380 000 leteckých pasažierov.

Množstvo zamestnancov dochádzajúcich do práce verejnou dopravou sa v pondelok rozhodlo cestovať autom, čo viedlo k zápcham a meškaniam na cestách. Tí, ktorí mohli, pracovali radšej z domu.

Ohlásený štrajk spôsobil problémy v doprave už v nedeľu, keď sa mnohí cestujúci snažili dostať do svojich destinácií o deň skôr, píše AP.

„Milióny cestujúcich, ktorí sú závislí na autobusoch a vlakoch, trpia v dôsledku tohto rozsiahleho, prehnaného štrajku,“ citovala agentúra DPA nemecké železnice Deutsche Bahn (DB), ktoré prostredníctvom svojho hovorcu upozornili, že „nie každý má možnosť pracovať na diaľku“.

Štrajk, ktorý zvolali dva hlavné odborové zväzy v Nemecku, Verdi a EVG, sa začal v pondelok po polnoci v siedmich zo 16 nemeckých spolkových krajín.

Odbory Verdi zastupujú približne 2,5 milióna zamestnancov verejného sektora, zatiaľ čo EVG reprezentujú pracovníkov železníc a autobusových spoločností. Verdi žiadajú 10,5-percentný nárast mesačných platov. Zamestnávatelia ponúkli zatiaľ len nárast o päť percent v dvoch fázach plus jednorazový príspevok vo výške 2500 eur. EVG požaduje 12-percentný rast miezd. Prepravca DB ponúkol takisto dvojfázové zvyšovanie v rozsahu piatich percent a jednorazovú platbu.

Nemecko čelí rovnako ako iné krajiny vysokej inflácii v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá spôsobila rast cien potravín a energií.