Akú páku to Putin skúša? Chce tlačiť na USA, aby akceptovali ruské územné zisky na Ukrajine

Moskva sa podľa denníka domnieva, že taktické jadrové zbrane v Bielorusku by mohli byť dôvodom na vyjednávanie s USA v snahe presvedčiť Washington, aby akceptoval ruské územné zisky na Ukrajine. V opačnom prípade nedôjde k žiadnemu pokroku pri riešení otázok súvisiacich s jadrovými zbraňami, ktoré sú pre Spojené štáty veľmi dôležité, uvádza Rzeczpospolita.

„Reakcia USA však predsa len poukazuje na to, že nemajú v úmysle hrať Putinove hry. Washington totiž už uviedol, že nevidí dôvod na zváženie zmeny rozmiestnenia vlastných taktických jadrových zbraní v Európe,“ napísal poľský denník.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že Moskva uzavrela s Minskom dohodu, ktorá jej umožňuje umiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území. Šéf Kremľa tiež povedal, že Rusko už do Bieloruska poslalo desať lietadiel schopných niesť takéto zbrane.

Putinovo oznámenie vyvolalo odsúdenie zo strany Kyjeva aj Západu. Kyjev v tejto súvislosti vyzval na mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.

Od ruskej vojny proti Ukrajine, Moskva pravidelne vyťahuje jadrovú kartu. Odborníci tvrdia, že cieľom Kremľa je zastrašiť Západ, aby vojensky nepomáhal Kyjevu. "Máme všetky scenáre, ktoré by mohol ruský prezident Vladimir Putin použiť,“ povedal nedávno pre televíziu CBNN vysokopostavený predstaviteľ americkej armády, ktorý chcel zostať v anonymite. USA sa pri stratégii atómového odstrašenia opierajú o takzvanú jadrovú triádu. Tvoria ju strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si jadrovú triádu na videu US Department of Defense.