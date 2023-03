Protestujúci Francúzi zablokovali Louvre. Boli tam aj zamestnanci múzea

Protestujúci odborári, ktorých pobúrilo rozhodnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zvýšiť vek odchodu do dôchodku bez hlasovania v parlamente, v pondelok zablokovali parížske múzeum Louvre. Podľa agentúry Reuters tak znemožnili prístup davom návštevníkov.

Pri pokojnej demonštrácii proti reforme, ktorá Francúzom postupne zvýši odchod do dôchodku na 64 rokov, aby sa vyrovnal penzijný rozpočet, sa malý počet protestujúcich zhromaždil pri päte sklenenej pyramídy v Louvre. Na jednom z transparentov bolo napísané „Do dôchodku v 60 rokoch – pracujte menej, aby ste žili dlhšie“. Nádvorím sa ťahal rad sklamaných turistov.

„Je to smiešne, prišli sme s deťmi zo všetkých kútov sveta, aby sme navštívili múzeum, a je smiešne, že 20 ľudí blokuje vstup,“ povedal mexický turista, ktorý sa predstavil ako Samuel.

"Naozaj chápem, z čoho vychádzajú, a je to spravodlivé. Ale všetci by sme sa radi išli pozrieť na Monu Lisu, ale to je jedno, "povedala Jane, návštevníčka z Londýna.

Medzi protestujúcimi pred Louvrom boli aj zamestnanci slávneho múzea. Návštevníkov, ktorí márne čakali na vstup, oslovila aj sprievodkyňa. „Dúfame, že chápete naše dôvody,“ povedala im.

Protest sa konal deň pred desiatym kolom celoštátnych štrajkov a pouličných pochodov. Parížska polícia v pondelok oznámila, že vykonáva operáciu s cieľom zabrániť nepovoleným zhromaždeniam pred ďalším významným múzeom Centre Pompidou.

Protesty proti francúzskej dôchodkovej reforme, ktoré sa konajú už od januára, sa ešte zintenzívnili po jej schválení bez hlasovania parlamentu, ktorý len tesne nevyslovil nedôveru vláde. Kontroverzný postup vyvolal novú vlnu kritiky a vystavil vládu riziku zásahu zo strany francúzskej obdoby ústavného súdu.

Dôchodková reforma je podľa vlády nevyhnutná, inak hrozí krach dôchodkového systému. Okrem zvýšenia veku odchodu do dôchodku sa má zvýšiť aj počet odpracovaných rokov potrebných na získanie plnej výšky penzie. Vďaka reforme ale majú získať možnosť skoršieho odchodu do dôchodku ľudia, ktorí začali pracovať veľmi mladí alebo vykonávali vysoko náročné povolania, napríklad v hlučnom prostredí či v noci. Po novom sa má tiež započítavať materská či otcovská dovolenka a napríklad zvýšiť minimálny starobný dôchodok.