Patrušev: Rusko má zbrane schopné v krajnom prípade zničiť Spojené štáty

Patrušev je posledným z radu vysokopostavených ruských činiteľov, ktorí v nedávnej dobe pohrozili použitím ruského jadrového arzenálu.

„Americkí politici sú chytení do pasce vlastnej propagandy, stále sú presvedčení, že v prípade priameho konfliktu s Ruskom sú Spojené štáty schopné vykonať preventívny raketový úder, po ktorom už Rusko nebude schopné odpovedať. To je krátkozraká a veľmi nebezpečná hlúposť,“ povedal Patrušev štátnemu denníku Rossijskaja gazeta.

„Rusko je trpezlivé a nikoho nezastrašuje svojou vojenskou prevahou. Má však moderné unikátne zbrane schopné v prípade ohrozenia svojej existencie zničiť akéhokoľvek protivníka, vrátane Spojených štátov,“ dodal Patrušev, ktorý je považovaný za blízkeho spojenca prezidenta Vladimira Putina.

Rusko uviedlo, že jedným z dôvodov začatia invázie na Ukrajinu vlani vo februári bolo čeliť ním vnímanej bezpečnostnej hrozbe vyplývajúcej zo zbližovania Kyjeva s NATO. Odvtedy Moskva bez toho, aby verejne predložila dôkazy, obviňuje Západ, že sa vyhráža jadrovými zbraňami, a hovorí o pripravenosti použiť v krajnom prípade vlastné jadrové zbrane, ak by bola ohrozená samotná existencia ruského štátu.

V sobotu Putin oznámil, že Rusko umiestni taktické jadrové zbrane v susednom Bielorusku.

Od ruskej vojny proti Ukrajine, Moskva pravidelne vyťahuje jadrovú kartu. Odborníci tvrdia, že cieľom Kremľa je zastrašiť Západ, aby vojensky nepomáhal Kyjevu. "Máme všetky scenáre, ktoré by mohol ruský prezident Vladimir Putin použiť,“ povedal nedávno pre televíziu CBNN vysokopostavený predstaviteľ americkej armády, ktorý chcel zostať v anonymite. USA sa pri stratégii atómového odstrašenia opierajú o takzvanú jadrovú triádu. Tvoria ju strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si jadrovú triádu na videu US Department of Defense.