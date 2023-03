Netanjahu odloží reformu justície o niekoľko týždňov. Protestujú proti nej desaťtisíce ľudí

Osemdňový sviatok pesach sa tento rok začína 5. apríla a budúca schôdza Knesetu je plánovaná na začiatok mája, uviedol denník The Times of Israel. Šéf strany Židovská sila Itamar Ben-Gvir je považovaný za najväčšieho stúpenca reformy. Netanjahu sa zatiaľ nevyjadril.

Židovská sila informovala, že minister národnej bezpečnosti Ben-Gvir súhlasil s odložením prerokovania reformy, „čo premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi poskytne čas presadiť plán prostredníctvom rokovaní“, pravdepodobne s predstaviteľmi opozície. Výmenou za tento Ben-Gvirov krok Netanjahu podľa Židovskej sily súhlasil so vznikom civilnej „národnej gardy“, o ktorú minister národnej bezpečnosti usiloval kvôli posilneniu bezpečnosti. Jej existencia bude potvrdená na budúcom rokovaní vlády a nová garda bude spadať práve pod ministerstvo riadené Ben-Gvirom.

Šéf krajne pravicovej strany Židovská sila pôvodne hrozil, že odíde z vlády v prípade, že Netanjahu odloží presadenie reformy justície. Odchod strany by ohrozil existenciu kabinetu.

Pred parlamentom protestovalo 80-tisíc ľudí

Protestujúci v pondelok zablokovali v Jeruzaleme všetky cesty, ktoré vedú ku Knesetu, píše spravodajský denník Haarec. Pre obavy zo stretov medzi demonštrantmi a krajnou pravicou bola posilnená policajná prítomnosť. Netanjahu vyzval odporcov aj zástancov reformy, aby sa pri dnešnom proteste zdržali násilia. Izraelské médiá informujú, že protestnej akcii v Jeruzaleme sa zúčastňuje asi 80 000 ľudí.

Podľa denníka The Times of Israel boli doteraz v Jeruzaleme zadržaní traja demonštranti, ktorí sa podľa všetkého dostali do priameho kontaktu s policajtmi, ktorí okrem iného použili vodné delá. Mnoho ciest blízko budovy parlamentu zablokovala polícia, križovatku pri moste Chord Bridge, ktorá je hlavným vstupom do mesta, zase blokujú protestujúci, ktorých sa príslušníci bezpečnostných zložiek snažili rozohnať.

Tisíce demonštrantov protestujú tiež pred Ben Gurionovou univerzitou v Beerševe. Ďalší ľudia znovu vyšli s izraelskými vlajkami do ulíc v Tel Avive a Haife, demonštrácie sa konajú tiež v rade ďalších izraelských miest.

Odbory zvolali generálny štrajk

Kvôli súdnej reforme dnes odbory zvolali generálny štrajk, pozastavené boli odlety z Ben Gurionovho medzinárodného letiska, zatvorili sa nákupné centrá a pobočky začali zatvárať aj banky. Prevádzku pozastavili tiež dva hlavné izraelské prístavy, v Haife a Ašdode.

Podľa agentúry Reuters dali odbory pokyn pripojiť sa k štrajku tiež izraelským veľvyslanectvom po celom svete. Izraelské veľvyslanectvo v Prahe na otázku ČTK uviedlo, že sa k protestnej akcii pridalo a že bude riešiť iba naliehavé prípady.

Foto: SITA/AP izrael jeruzalem protest Desaťtisíce Izraelčanov protestovali proti plánu premiéra Benjamina Netanjahua pred parlamentom v Jeruzaleme 27. marca 2023.

V Jeruzaleme bola posilnená policajná prítomnosť kvôli obavám zo stretov medzi odporcami reformy a krajnou pravicou. Krajne pravicová skupina futbalových fanúšikov, ktorá si hovorí La Familia, totiž oznámila, že bude na podporu justičnej reformy demonštrovať v Jeruzaleme, nie večer v Tel Avive, ako bolo pôvodne v pláne, píše denník The Times of Israel.

Netanjahu na twitteri vyzval demonštrantov z radov pravice a ľavice, aby sa zdržali násilia a správali sa zodpovedne. „Sme bratia,“ dodal. Izraelský 12. televízny kanál uviedol, že niektorí ľudia z premiérovho okolia Netanjahuovi radia, aby počkal, akú vysokú účasť bude mať pravicový pochod zástancov reformy.

Krajne pravicový minister vyzval na protidemonštrácie

Ako uviedol izraelský minister financií a šéf krajne pravicovej strany Náboženský sionizmus Bezalel Smotrič, vláda nesmie podľahnúť tlaku a reformu zrušiť. Priaznivcov reformy vyzval, aby dorazili do Jeruzalema. „Nesmieme zastaviť reformu zameranú na nápravu súdneho systému a izraelskej demokracie. Nesmieme sa poddať násiliu, anarchii a divokým štrajkom,“ uviedol.

Reforma súdnictva, ktorá by koalícii poskytla kontrolu nad vymenovaním sudcov najvyššieho súdu a umožnila vláde prehlasovať súdne rozhodnutia s jednoduchou parlamentnou väčšinou, vyvoláva už niekoľko týždňov masové protesty. Odporcovia návrhu tvrdia, že oslabia izraelskú demokraciu. Zástancovia reformy naopak tvrdia, že zmeny sú potrebné na obmedzenie aktivistických sudcov. Situácia v krajine sa vyostrila po tom, ako v nedeľu Netanjahu odvolal ministra obrany Joava Galanta, ktorý v sobotu varoval, že snaha presadiť reformu za každú cenu môže znamenať ohrozenie bezpečnosti krajiny.