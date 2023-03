Odborníčka: Rusko stále môže manipulovať s plynom, EÚ nemá spoločnú politiku

EÚ prežila zimu, hoci Rusko už do únie dováža len asi 10 percent z celkového importu plynu. Ako sa to podarilo zvládnuť? Mala EÚ dobrý plán či k tomu prispela mierna zima?

Podstatné boli oba faktory. Európa urobila dôležité kroky, aby sa pripravila na možnú plynovú krízu v zimnej sezóne. Členské štáty EÚ výrazne znížili spotrebu zemného plynu od augusta do konca roku 2022 priemerne o 19 percent. Bolo to viac ako stanovený cieľ 15 percent. Musíme si však uvedomiť, že medzi krajinami boli značné rozdiely. Niektoré z nich znížili spotrebu plynu výraznejšie, napríklad Fínsko o 48 percent alebo Litva o viac ako 30 percent, a niektoré oveľa menej. Slovensko, aspoň podľa údajov think tanku Bruegel, v skutočnosti zvýšilo svoju spotrebu plynu. V tejto súvislosti experti poukazujú na dôležité rozdiely v štatistických metodológiách, ktoré sťažujú správne porovnanie situácie v rôznych krajinách. Okrem úspor všetky členské štáty naplnili svoje skladovacie zariadenia nad navrhovanú úroveň 80 percent a cez zimu zo zásobníkov čerpali skutočne málo. A k tomu ešte treba prirátať fakt, že Európa naďalej nakupovala rekordné objemy skvapalneného plynu (LNG). Hoci to boli dôležité úspechy, nesúviseli iba s opatreniami a politikami členských štátov. Nižší dopyt po plyne a jeho pomalšie čerpanie zo zásobníkov umožnili okrem iného veľmi mierne teploty počas zimy a pretrvávajúci slabý záujem oň v Číne a celkovo v Ázii. Okrem toho Rusko po výraznom znížení dodávok plynu na jar a v lete 2022 udržalo zimný export do EÚ na pomerne stálej úrovni.

VIDEO: Na Putina je zatykač. Zadržali by ho na Slovensku?

Môže sa táto situácia zmeniť? Samozrejme, počasie nevieme presne predpovedať.

Spomínané faktory sa vyvíjajú pomerne nezávisle od existujúcich politík EÚ alebo členských štátov. A v súvislosti s ďalšou zimnou sezónou môžeme vidieť aj riziká. Nevieme predpovedať počasie a to, aký bude následne v Európe dopyt po plyne. Očakávame však, že Čína môže zvýšiť svoj záujem o energie v dôsledku uvoľnenia svojich covidových pravidiel. Vyzerá to tiež tak, že dodávky ruského plynu v roku 2023 budú výrazne nižšie ako v celom roku 2022. Musíme mať tiež na pamäti, že k zníženia dopytu po plyne v EÚ do určitej miery prispeli aj opatrenia, ktoré mali v konečnom dôsledku negatívny vplyv na ekonomickú situáciu v postihnutých členských štátoch.

Európska komisia navrhla predĺžiť spomínané opatrenia na zníženie dopytu po plyne o 15 percent o ďalších 12 mesiacov. Aký dôležitý je tento krok?

Menší dopyt po plyne zo strany členských štátov EÚ bol dôležitým faktorom, ktorý nám túto zimu pomohol vyhnúť sa vážnej kríze. Významne to tiež prispelo k nižším cenám plynu v obchodných uzloch v únii. Od začiatku roka 2023 vidíme výrazne nižšie ceny plynu ako počas takmer celého vlaňajška. V súčasnosti sú na TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Amsterdame, pozn. red.) len okolo 40 eur za megawatthodinu. Je to úroveň, ktorú sme videli predtým v prvom kvartáli 2021. Je to signál, že trhoví hráči momentálne čelia menšej neistote aj vzhľadom na to, že sa končí zimná sezóna a pre toto ročné obdobie sú skladovacie kapacity na rekordnej úrovni. Zároveň však nižšie ceny môžu vyvolať nárast dopytu po plyne, čo by mohlo sťažiť rýchle plnenie zásobníkov. Následné zvýšenie cien by mohlo prispieť k zložitejšej príprave na zimnú sezónu 2023/2024. Dá sa preto očakávať, že budúca zima môže byť náročná. Ruského plynu bude ešte menej, obmedzená môže byť dostupnosť nezazmluvnených objemov plynu na celom svete a môže dôjsť k zvýšeniu dopytu po plyne v ázijských krajinách. Preto je skutočne dôležité udržiavať nízky dopyt po plyne v EÚ a návrh Európskej komisie je v súlade s výzvou Medzinárodnej energetickej agentúry na celosvetové štrukturálne zníženie jeho spotreby.

Čítajte viac Japonský expert: Rusko s energiami blufuje, ani Čína mu nedôveruje

Čo robiť s LNG z Ruska. Jeho dovoz rastie, bude vzhľadom na inváziu na Ukrajinu potrebné naň v istom momente uvaliť sankcie?

Je to ťažká otázka. To, čo EÚ chýba a čo stále veľmi potrebuje, je spoločná politika týkajúca sa ruského plynu. Musíme si uvedomiť, že zníženie jeho dovozu, ktoré sme zaznamenali od roku 2022, takmer úplne súvisí s rozhodnutiami Moskvy. Tie boli zamerané na to, aby využila dodávky plynu ako zbraň a destabilizovala situáciu na trhu s plynom v EÚ. Únia však nezaviedla sankcie na dovoz ruského plynu. Preto sa môžeme len domnievať, ako bude situácia vyzerať v roku 2023, keďže momentálne závisí najmä od rozhodnutí Moskvy. EÚ je tak stále zraniteľná v súvislosti s budúcimi manipuláciami s dodávkami plynu zo strany Ruska. Moskva by napríklad mohla sľúbiť za určitých podmienok zvýšenie jeho dovozu niektorým subjektom alebo členským štátom EÚ. Môže sa tak snažiť rozbiť jednotu únie týkajúcu sa podpory Ukrajine a úsiliu bojovať proti problematickým vplyvom Kremľa. Pokiaľ ide o ruský LNG a jeho toky do EÚ, tie vojna väčšinou neovplyvnila. V skutočnosti ho v roku 2022 doviezla ešte viac. Musíme si však uvedomiť, že trh s LNG je oveľa flexibilnejší ako trh s plynom idúcim cez potrubia. Takže hypotetické sankcie na ruský skvapalnený plyn by viedli k zmenám a úpravám jeho globálnych tokov. Ak by únia zvažovala sankcie na LNG z Ruska, mala by ich prijať a zaviesť do praxe čím skôr. Dôvodom je, aby sa trhy mohli prispôsobiť novej situácii v období, keď je po plyne menší dopyt a jeho ceny sú relatívne nízke.

Čítajte viac Pred zimou strašili kremeľskou propagandou. Európa sa nečakane rýchlo zbavila závislosti od ruského plynu

Do akej miery je Rusko úspešné alebo neúspešné pri úsilí zmierniť vplyv západných energetických sankcií?

Povedala by som, že by to mal ukázať rok 2023. Západné opatrenia, ktoré takpovediac najviac hryzú, teda ropné sankcie, vstúpili do platnosti len nedávno, v decembri 2022 a vo februári 2023. Z Moskvy znie, že plánuje zníženie produkcie ropy a vidíme, že príjmy z jej vývozu sú nižšie. S tým súvisí značné rozšírenie sankčného režimu. Ale prispôsobenie trhov a ruskej politiky bude nejaký čas trvať, preto si na plný efekt musíme ešte počkať. Pokiaľ ide o plyn, odkázala by som na to, čo som povedala predtým. Na ruský plyn neexistujú žiadne sankcie EÚ. To, čo v tomto roku obmedzuje príjmy Kremľa z vývozu plynu, sú jeho vlastné rozhodnutia a pokojnejšia situácia na európskom a globálnom trhu. Preto by som nevylučovala niektoré nové kroky Ruska v tejto oblasti. Napríklad nejaké pokusy o zvýšenie tokov plynu a snahu o ovplyvňovanie cien. Aj preto naliehavo potrebujeme v EÚ jasnú a dôslednú politiku týkajúcu sa dovozu ruského plynu.