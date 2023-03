ONLINE: Na Kyjev zaútočili drony. Zostrelil sme všetky, tvrdia Ukrajinci

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 397. deň VIDEO: Legolas v Kyjeve. Herec Orlando Bloom navštívil Zelenského.

Čítajte viac 396. deň: Na Ukrajinu dorazili nemecké a britské tanky. Zelenskyj navštívil Záporožie, Nikopol aj Dnipro

6:20 Bezpečnostná rada OSN v pondelok zamietla návrh rezolúcie predložený Ruskom, ktorý vyzýval Radu na nezávislé vyšetrenie vlaňajších výbuchov na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori, informovala agentúra AP. Za rezolúciu hlasovalo Rusko, Čína a Brazília, ostatní členovia sa zdržali. Na schválenie rezolúcie je potrebné, aby za dokument hlasovalo minimálne deväť z 15 členov BR OSN a aby žiaden z piatich stálych členov Rady nevyužil právo veta.

Zástupca amerického veľvyslanca pri OSN Robert Wood povedal, že vyšetrovanie OSN nie je potrebné, keďže Švédsko, Dánsko a Nemecko „pokračujú v komplexnom, transparentnom a nestrannom vyšetrovaní“.

Každý z plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 pozostáva z dvoch potrubí určených na dodávku ruského plynu po dne Baltského mora do Nemecka. Tri zo štyroch potrubí boli v septembri minulého roka poškodené výbuchom, nepoškodené zostalo iba jedno potrubie plynovodu Nord Stream 2. Tento plynovod sa však ani nedostal do prevádzky, keďže Berlín tesne pred inváziou Ruska na Ukrajinu nevydal na to povolenie.

Väčšinovým vlastníkom projektu Nord Stream je ruský Gazprom.

Švédski i ďalší európski vyšetrovatelia sa domnievajú, že útoky boli úmyselné, no nepovedali, kto podľa nich za útokom stojí. Moskva bez poskytnutia dôkazov tvrdí, že išlo o sabotáž Západu.

6:00 Ukrajinská protivzdušná obrana „odhalila a zničila všetky nepriateľské ciele“ útočiace v noci na utorok na hlavné mesto Kyjev, oznámil šéf vojenskej správy metropoly Serhij Popko. Nálet sa podľa Popka obišiel bez obetí. Tvrdenia znepriatelených strán nemožno počas vojnového konfliktu bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.

"Krajina-terorista znovu vypustila svoje bezpilotné lietadlá Šáhed v smere na hlavné mesto. Podľa predbežných informácií sa našej protivzdušnej obrane v okolí Kyjeva podarilo objaviť a zničiť všetky nepriateľské ciele, "uviedol Popko.

Ukrajinské letectvo neskôr uviedlo, že sa počas nočného náletu podarilo zostreliť 12 z 13 dronov Šáhed, ktoré priamo útočia na cieľ, a tiež jeden prieskumný ruský dron. Komuniké nespresnilo, kde dopadol nezostrelený dron.

Požiar v jednej z kyjevských štvrtí podľa Popka spôsobil práve zostrelený nepriateľský dron iránskej výroby. Požiar hasiči uhasili a nikto podľa predbežných informácií nebol zranený, uviedol starosta Vitalij Kličko na sociálnej sieti.

Denník Ukrajinska pravda predtým na svojom webe napísal, že v hlavnom meste zahrielo najmenej šesť výbuchov.

Terčom náletov sa stali aj ďalšie regióny, niekoľko dronov bolo zostrelených aj nad Dnepropetrovskou oblasťou, uviedla predtým ruská redakcia BBC. V oblastnom stredisku Dnipru dnes pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského rokovalo vrchné velenie ozbrojených síl krajiny.

„Deje sa to, čo vždy: Nepriateľ čas od času útočí na Ukrajinu šáhedy. Útočí zo severu a z juhovýchodu,“ povedal plukovník Jurij Ihnať v narážke na drony iránskej výroby, ktoré ruské jednotky vypúšťajú zvyčajne z Brjanskej oblasti a z východného pobrežia Azovského mora. „Ak počujete výbuchy, môže to svedčiť o paľbe protivzdušnej obrany,“ dodal hovorca a nabádal obyvateľstvo, aby sa riadilo pravidlami bezpečnosti, teda po vyhlásení leteckého poplachu zotrvalo v krytoch až do odvolania.

V Kyjeve a okolí bol poplach medzičasom zrušený.