Dánske úrady vyzdvihli 'záhadný' objekt od plynovodu Nord Stream 2

Dánske úrady vyzdvihli zo dna mora "záhadný" objekt, ktorý bol v tesnej blízkosti plynovodu Nord Stream 2 v Baltskom mori. Napísala to v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na Dánsky energetický úrad. Podľa neho objekt, ktorý sa javí ako námorná dymová bója, nepredstavuje bezpečnostné riziko.

Potrubia plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktorými Rusko posielalo a plánovalo posielať plyn do Nemecka a ďalej Európy, vlani v septembri poškodili doposiaľ nevysvetlené výbuchy. V tom čase plynovodom Nord Stream 1 plyn neprúdil, čo Rusko zdôvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 síce bol dokončený, ale kvôli vojne na Ukrajine a protiruským sankciám nebol spustený.

Podľa dánskej armády bol objekt vyzdvihnutý z hĺbky 73 metrov. „Vyšetrovanie naznačuje, že objekt je prázdna námorná dymová bója, ktorá sa používa na vizuálne značkovanie. Objekt nepredstavuje bezpečnostné riziko,“ uistil energetický úrad, podľa ktorého bolo vyzdvihnutie predmetu dokončené v utorok.

Minuloročné výbuchy potrubia boli pravdepodobne dôsledkom sabotáže, ale úrady okolitých krajín páchateľa stále nepoznajú. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stoja západné krajiny. Denník The New York Times nedávno napísal, že za sabotážou mohla stáť proukrajinská skupina. Ukrajina akékoľvek zapojenie do veci odmieta.