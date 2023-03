Ukrajinci pohrozili Putinovi: Máme drony, ktoré doletia až do Moskvy

Tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov v stredu v príspevku na sociálnych sieťach naznačil, že ukrajinské drony by mohli doletieť až do Moskvy.

VIDEO: Krysy, sirény, tma. Pochmúrna prognózu Ukrajincov, ako bude vyzerať ruská Moskva v roku 2023. Fiktívne video zverejnil koncom decembra na sociálnej sieti Olexij Danilov.

Ukrajina má k dispozícii útočné bezpilotné lietadlá s doletom vyše 3000 kilometrov, napísal Danilov. Pripomenul tiež prípad, keď sa v roku 1987, v časoch Sovietskeho zväzu, podarilo nemeckému amatérskemu letcovi Mathiasovi Rustovi preletieť v športovom lietadle veľkú časť prísne stráženého sovietskeho vzdušného priestoru a pristáť na Červenom námestí.

„Ukrajinský roj Mathiasa Rusta – to sú desiatky modelov, tisíce dronov. Útočné bezpilotné lietadlá vo výzbroji ukrajinských ozbrojených síl s doletom vyše 3000 kilometrov,“ napísal na twitteri Danilov.

Pripojil tiež historickú fotografiu zachytávajúcu Rustovo lietadlo pred chrámom Vasiľa Blaženého na moskovskom Červenom námestí. Snímku okomentoval slovami „rok 1987, Červené námestie, lietadlo, Rust“.

Na konci minulého mesiaca ohlásili incident s dronom úrady Moskovskej oblasti. Podľa gubernátora Andreja Vorobjova dopadol bezpilotný prostriedok neďaleko mesta Kolomna na objekt civilnej infraštruktúry, pričom nevznikli škody ani nikto nebol zranený. Stanica BBC k tomu vtedy podotkla, že počas ruskej invázie na Ukrajinu sa stalo prvýkrát, keď cudzie bezpilotné lietadlo doletelo až do Moskovskej oblasti.

Koncom minulého roka vzbudili pozornosť médií dronové útoky, ktoré sa odohrali v hĺbke Ruska, pri meste Engels alebo jeho okolí, teda vo vzdialenosti okolo 500 kilometrov od ukrajinských hraníc. Podľa zdrojov denníka The New York Times boli do útokov zapojené drony, ktoré vyleteli skutočne z ukrajinského územia. Pravdepodobne išlo o upravené drony Tupolev Tu-141 sovietskej výroby, známe tiež pod názvom Striž, uviedlo zhodne niekoľko médií vrátane agentúry AFP alebo ruských zdrojov.