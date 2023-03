V Rusku zatkli amerického novinára pre obvinenia zo špionáže. Ten vinu odmietol

Ruská tajná služba FSB zadržala v Jekaterinburgu na Urale reportéra amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkovicha. Tajná služba novinára, ktorý je americkým občanom, podozrieva zo špionáže, informuje agentúra Interfax. Ruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že zatknutie nemá čo do činenia s novinárčinou, podľa Kremľa bol muž chytený priamo pri čine. Gershkovich podľa informácií na webe WSJ pokrýva dianie v Rusku, na Ukrajine a v ďalších štátoch bývalého ZSSR. Novinár vinu pred súdom odmietol, informovala agentúra TASS.

Ruská tajná služba uviedla, že Američana zadržala pri „pokuse získať tajné informácie“. Proti Gershkovichovi už úrady začali trestné stíhanie. Podľa nej zhromažďoval pre americkú stranu informácie o vojensko-priemyselnom odvetví v Rusku, ktoré predstavovali štátne tajomstvo. Hrozí mu až 20 rokov odňatia slobody, uviedli ruské agentúry.

„To, čo robil zamestnanec amerického denníka The Wall Street Journal v Jekaterinburgu, nemá s novinárčinou nič spoločné,“ uviedla na telegrame hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová. „Nie je to po prvý raz, čo boli status ‚zahraničného spravodajcu‘, novinárske vízum a akreditácia zneužité cudzincami v našej krajine na zakrytie (výzvednej) činnosti,“ dodala. Kremeľ podľa agentúry Reuters rovnako ako hovorkyňa ruskej diplomacie uviedli, že Gershkovich bol „chytený pri čine“.

Denník The Wall Street Journal obvinenia odmietol a vyjadril „hlboké znepokojenie“. „The Wall Street Journal dôrazne odmieta obvinenia zo strany FSB a žiada o okamžité prepustenie nášho dôveryhodného a oddaného reportéra Evana Gershkovicha. Vyjadrujeme solidaritu s Evanom a jeho rodinou,“ uviedol denník.

Právnik obvineného Daniil Berman uviedol, že nebol vpustený do súdnej siene. „Povedali mi, že už má advokáta ex offo,“ citoval ho TASS. Podľa agentúry RIA Novosti musel byť Lefortovský súd pred dnešným pojednávaním Gershkovichovho prípadu vyprataný z dôvodu bombovej hrozby.

Biely dom zadržanie odsúdil

Spojené štáty vyjadrili vo štvrtok hlboké znepokojenie nad zadržaním amerického novinára Evana Gershkovicha v Rusku, a usilujú sa mu zabezpečiť konzulárnu pomoc, informuje agentúra AFP. Predstavitelia americkej vlády sú podľa svojich slov v spojení s jeho rodinou aj s denníkom The Wall Street Journal. Americké ministerstvo zahraničných vecí kontaktovalo ruskú stranu, aby požiadalo o prístup pre konzulárnu pomoc.

Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová cielené kroky ruskej vlády voči americkým občanom označila za neprijateľné. „S najväčším dôrazom odsudzujeme zadržanie pána Gershkovicha,“ povedala. Pripomenula, že Američania by mali venovať pozornosť varovaniam americkej vlády, aby do Ruska necestovali. „Americkí občania žijúci alebo cestujúci v Rusku by mali túto krajinu okamžite opustiť,“ uviedla.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo vyjadrení zadržanie novinára dal do spojitosti so zásahmi voči médiám v Rusku. Vzťahy Moskvy a Washingtonu sa prudko zhoršili po ruskej invázii na Ukrajinu .

Už v stredu si lokálne médiá všimli, že novinár zmizol, podotýka nezávislý portál Meduza. Upozornil na to PR špecialista Jaroslav Širšikov, ktorý mladého novinára narodeného v roku 1991, počas jeho pobytu v Jekaterinburgu sprevádzal. Do Jekaterinburgu novinár podľa Širšikova pricestoval z Moskvy, aby tu nazbieral materiál k chystanému článku o žoldnierskej Vagnerovej skupine, ktorá sa podieľa na ruskej invázii na Ukrajinu. Gershkovich sa podľa zdrojov portálu Meduza zo západných médií rovnako vydal do mesta Nižnij Tagil, kde sídli podnik Uralvagonzavod, ktorý vyrába armádnu techniku.

Skúmať vagnerovcov práve do Jekaterinburgu prišiel novinár z toho dôvodu, že zakladateľ žoldnierskej skupiny Jevgenij Prigožin niekoľkokrát kritizoval miestne úrady, uviedol novinárov sprievodca Širšikov. „Evan o ceste nikde verejne nepísal, s rôznymi hovorcami sa stretával v kuloároch,“ oznámil lokálnemu portálu 66.ru Širšikov.

V stredu miestne médiá tiež informovali, že príslušníci silových štruktúr pri jednej z reštaurácií v Jekaterinburgu zadržali osobu tak, že jej pretiahli cez hlavu sveter. Širšikov uviedol, že zadržaným by mohol byť práve Gershkovich.

Novinár žije asi šesť rokov v Moskve, z ktorej pokrýva pre WSJ dianie v bývalých štátoch Sovietskeho zväzu. Predtým pracoval tiež pre agentúru AFP, denník The New York Times a ruské internetové noviny The Moscow Times.

Americkí občania boli v Rusku zadržaní pre podozrenie z výzvednej činnosti opakovane. Ide však zrejme o prvý prípad, keď bol zatknutý novinár oficiálne akreditovaný na ruskom ministerstve zahraničia, uviedla agentúra DPA. Vlani v septembri moskovský súd odsúdil novinára denníkov Kommersant a Vedomosti Ivana Safronova na 22 rokov väzenia za údajnú spoluprácu s českou rozviedkou.