Heger so Zelenským navštívili Buču. Hrôzy nesmú ostať nepotrestané. Sláva Ukrajine!

Heger pripomenul, že Buču navštívil už vlani spoločne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. „Nikdy nezabudneme na cenu, ktorú Ukrajinci zaplatili,“ vyhlásil Heger.

Ocenil Zelenského, ukrajinskú vládu i bežných Ukrajincov za to, že sa statočne postavili ruskej vojenskej agresii. Podľa neho na Ukrajine ide o boj za hodnoty, slobodu, ľudské práva a demokraciu.

„Slobodu nesmieme nikdy brať ako samozrejmosť,“ upozornil Heger, podľa ktorého si Ukrajina zaslúži byť demokratická a slobodná, k čomu potrebuje podporu svojich spojencov. Zároveň je presvedčený, že Ukrajina sa má stať súčasťou Európskej únie. „Ukrajina patrí do Európy,“ zdôraznil.

Svoj príhovor v angličtine zakončil Heger pozdravom v ukrajinčine: „Sláva Ukrajine!“

Heger pricestoval na Ukrajinu aj s povereným ministrom Jaroslavom Naďom v deň, keď si krajina pripomína oslobodenie mestečka Buča, z ktorého pred rokom ustúpili ruskí vojaci. Miestne úrady po odchode okupantov potvrdili 458 mŕtvych. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva zdokumentoval minimálne 73 nezákonných zabití.

Foto: Pravda, Andrej Matišák Heger, Naď, Ukrajina Slovenský premiér Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Naď na ceste na Ukrajinu.

Na spomienkovej ceremónii sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, moldavská prezidentka Maia Sanduová a predsedovia vlád Chorvátska a Slovinska Andrej Plenkovič a Robert Golob. Z Buče informuje osobitný spravodajca TASR.

Heger v Kyjeve hovoril so Zelenským o vývoze ukrajinskej pšenice aj o možnej účasti slovenských firiem na obnove Ukrajiny. Zelenskyj sa Slovensku poďakoval za doterajšiu pomoc Ukrajine, pričom si podľa vlastných slov uvedomuje, že to pre slovenskú vládu nie je jednoduché.

Heger otvoril tému vývozu pšenice z Ukrajiny s tým, že treba nájsť spoločné riešenie, ako ju dostať do Afriky, a nie aby končila na európskom trhu a diskriminovala miestnych farmárov. Ukrajinský prezident na to reagoval, že sa bude rozprávať s obchodníkmi, aby nezneužívali situáciu.

Zelenskyj zároveň požiadal Slovensko o pomoc pri obnove niektorého zo zničených miest na Ukrajine. Mohlo by ísť o obnovu škôl či nemocníc. V tejto súvislosti uviedol, že Ukrajina privíta angažovanie sa slovenských firiem.

Témou rozhovoru boli aj dezinformácie a pôsobenie propagandy Ruska na Slovensku.

S Hegerom na Ukrajinu prišli aj chorvátsky premiér Andrej Plenkovič a slovinský predseda vlády Robert Golob.

Heger bol v Buči vlani v apríli. "Videl som aj masové hroby a vôbec nebudem preháňať, ak poviem, že tento pohľad mnou hlboko otriasol,“ uviedol vtedy premiér.

„Chceme hovoriť s Ukrajinou, aby sme jej pomohli s integráciou do Európskej únie. Vieme ju podporiť, aby to dokázala rýchlejšie,“ povedal pre novinárov na ceste do Kyjeva Heger.

"Je pre nás dôležité, aby bola Ukrajina čo najrýchlejšie stabilnou krajinou. Je to zásadné nielen z hľadiska cezhraničnej spolupráce, ale týka sa to aj obnovy krajiny. Tú musí manažovať Európa. Slovensko v tom chce hrať dôležitú úlohu. Už vlani na jar a v lete sme dávali dohromady podnikateľov, ktorí by sa mohli podieľať na obnove Ukrajiny. Myslím si, že tú už vyčíslili na 400 miliárd eur. Peniaze pôjdu na Ukrajinu z celého sveta. Je to príležitosť pre našich podnikateľov a pozdvihne to aj východ Slovenska,“ vysvetlil Heger.

Slovensko minulý týždeň odovzdalo Ukrajine prvé štyri stíhačky MiG-29, ktorej jej majú pomôcť v boji s ruskými agresormi. Veľkú inváziu, ktorá si vyžiadala už desaťtisíce životov, šéf Kremľa Vladimir Putin spustil 24. februára 2022.

Minister Naď potvrdil, že okrem štyroch migov, ktoré minulý týždeň odleteli na Ukrajinu, ďalšie postupne prichádzajú po zemi. "Už je tam aj časť systému Kub s raketami. Rokujeme o ďalších formách pomoci. Možnosti Slovenska sú už limitované, ale môžeme zohrať kľúčovú úlohu pri produkcii 155 milimetrovej munície v našich závodoch,“ uviedol šéf rezortu obrany. Slovensko by mohlo byť schopné ročne vyrábať až 150-tisíc kusov spomenutej munície.

Podľa Hegera vnímajú ukrajinskí partneri Slovensko ako kľúčovú krajinu. "Uvedomujú si, že sme pod silným útokom proruskej propagandy a chcú nám pomôcť tak, aby sa táto atmosféra zmenila,“ objasnil premiér.

"Ukrajinci nám mnoho ráz dávajú aj informácie o prepojení extrémistických skupín alebo politických strán na Rusko,“ pripomenul Naď.