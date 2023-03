USA uvalili sankcie na slovenského občana. Chcel sprostredkovať severokórejské zbrane Rusku

Ašot Mkrtyčev (v anglickom prepise ministerstva financií USA ako Ashot Mkrtychev) údajne koncom roka 2022 a začiatkom tohto roku spolupracoval so zástupcami KĽDR, od ktorých sa mal pokúsiť získať okolo 20 druhov zbraní a munície a tie neskôr predať Rusku výmenou za „komerčné lietadlá, suroviny a ďalší tovar“ pre KĽDR.

Rusko bolo podľa informácií amerického ministerstva pripravené dohodu uzavrieť a prijatými zbraňami a muníciou nahradiť vybavenie, ktoré stratilo v bojoch na Ukrajine. „Máme nové informácie, že Rusko sa aktívne snaží získať ďalšiu muníciu zo Severnej Kórey,“ povedal Kirby. Dodal, že Rusko ponúka Severnej Kórei za zbrane a muníciu potraviny.

Sankcie amerického ministerstva financií znamenajú pre Mkrtyčeva zmrazenie jeho všetkého majetku v Spojených štátoch. Postih potom podľa ministerstva môže čakať aj inštitúcie či osoby, ktoré by mu mohli pomôcť sankcie obísť, alebo s ním uzavrú „určité transakcie“.

O možných dodávkach zbraní z KĽDR do Ruska informoval Biely dom už vlani v novembri. USA vtedy uviedli, že majú informácie o tajných dodávkach značného množstva delostreleckých granátov z KĽDR do Ruska a americká rozviedka o tom informovala už vlani v septembri. Severokórejská tlačová agentúra KCNA to vtedy s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa ministerstva obrany KĽDR poprela a uviedla, že Severná Kórea nepredala Rusku zbrane a nemá to v pláne ani v budúcnosti.

Muž s podobným menom, bývalý obchodník so zbraňami azerbajdžanského pôvodu, Ašot Mrktyčev pritom figuruje vo viacerých slovenských kauzách z uplynulých 15 rokov. Portál Pluska.sk v roku 2021 pripomenul, že Mrktyčev bol obžalovaný z objednávky vraždy v roku 2002, ktorú mal údajne odstrániť konkurenta v obchode so zbraňami a vojenským materiálom. Do väzenia však Mrktyčeva poslal súd v Prešove len za marenie spravodlivosti, údajný podiel na vražde mu prokuratúra nepreukázala, vyplýva z textu portálu Nový čas z roku 2010, keď už bol tento muž opäť na slobode.

Americká ministerka financií Janet Yellen vo vyhlásení rezortu uviedla, že Rusko prišlo od začiatku vojny o viac ako 9 000 kusov ťažkej vojenskej techniky a aj vďaka „multilaterálnym sankciám a kontrolám exportu ich (ruský prezident Vladimir) Putin chce čoraz zúfalejšie nahradiť“. Takéto plány ako je obchod so zbraňami zmieneného muža podľa ministerky ukazujú, že Putin sa obracia na dodávateľov poslednej inštancie, ako sú Irán a KĽDR.