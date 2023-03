Avdijivka je nový Bachmut. Podobá sa scénam z postapokalyptického filmu

„Mesto je prakticky vymazané zo zemského povrchu,“ citoval vo štvrtok starostu Vitalija Barabaša spravodajský portál Strana.ru.

„Avdijivka sa čoraz viac podobá scénam z postapokalyp­tického filmu. Bytový fond je zničený na viac ako 80 percent – to je to, čo sa už nedá obnoviť, opraviť, ale len zbúrať a nanovo postaviť. Nezostal tu jediný plne zachovaný dom. Infraštruktúra je kompletne rozbitá, nič nefunguje,“ hovorí hlava niekdajšieho 30-tisícového donbaského mesta, kde pred vojnou stálo 150 bytoviek a asi 4 000 rodinných do­mov.

V pivniciach neprestajne ostreľovaného mesta dnes živorí posledných dvetisíc civilistov vrátane šiestich detí. Starosta pohrozil, že ak odmietnu ujsť do bezpečia dobrovoľne, tak na budúci týždeň ich začnú evakuovať nasilu.

Avdijivkasa nachádza zhruba päťdesiat kilometrov juhozápadne od Bachmutu, iba desať kilometrov od severných predmestí Donecka, ktoré je od roku 2014 hlavným centrom Rusmi okupovaných časti Donbasu. „Avdijivka by sa mohla stať druhým Bachmutom,“ pripustil pred pár dňami hovorca ukrajinskej armády Oleksij Dmytraškovskyj. Odvtedy delostrelecké ostreľovanie a letecké bombardovanie ešte zosilnelo.

Chýbajú zálohy

Bitka o Avdijivku sa začala na pozadí neschopnosti ruských síl dobyť Bachmut. K tomuto ťažko skúšanému frontovému mestu Kyjev v marci stiahol zálohy, ktoré vystužili obranu tri kilometre širokého koridoru spájajúceho Bachmut so zvyškom Ukrajinou kontrolovaných ú­zemí.

Presun rezerv však viedol k tomu, že Ukrajine teraz chýbajú zdroje inde. „V dôsledku toho ukrajinské velenie nedokázalo zabrániť ruskému prielomu na severnom predmestí Donecka, v okolí Avdijivky,“ napísal vo svojej analýze portál Meduza. „Tam majú ozbrojené sily Ukrajiny rovnaké problémy ako v Bachmute: Avdiivka je v poloobkľúčení, čo im neumožňuje nasadiť na jej obranu delostrelectvo a čo je ešte vážnejšie, ani sily protivzdušnej obrany,“ dodáva spravodajský portál.

Podľa vojenských expertov je Avdijivkapre obe znepriatelené strany dokonca dôležitejšia ako samotný Bachmut. Kým v druhom prípade ide najmä o psychologický efekt udržania či pádu mesta – symbolu, Avdijivkaje kľúčová aj z vojensko-taktického hľadiska.

Terén vhodný na ofenzívu

Dobytie mesta Rusmi by odtlačilo front od nimi ovládaného Donecka, a súčasne by im vytvorilo podmienky pre ďalšiu ofenzívu na západ. „Terén na ofenzívu je tu oveľa výhodnejší ako na západ od Bachmutu,“ konštatuje vo svojej analýze britská vojenská rozviedka.

„Preto, ak má teraz ruské velenie v úmysle (a čo je najdôležitejšie, sily a schopnosti) zorganizovať rozsiahlu ofenzívu, a nielen posilniť obranu, držať už ovládnuté územia, potom je jedným z najlogickejších smerov na to úder na širokom fronte cez Pokrovsk smerom k Dnepru. To vytvorí hrozbu pre tylo a boky ukrajinských jednotiek operujúcich na južnom fronte a veľmi im to sťaží útočné akcie s cieľom preťať pozemný koridor na Krym,“ píše britská rozviedka a dodáva: „Potom by boli ozbrojené sily Ukrajiny nútené presunúť sily na vytvorenie prakticky nového frontu v stepi, aby zabránili ruskej armáde preniknúť k Dnepru, čo by hrozilo obkľúčením veľmi veľkej skupiny ukrajinských jednotiek – v celom priestore od rieky Dneper po Marinku a Vuhledar.“

Foto: SITA/AP, Libkos avdijivka Ukrajinskí vojaci sa rozprávajú v úkryte blízko frontovej línie v Avdijivke na Ukrajine.

Analýza Meduzy potvrdzuje, že situácia je dramatická, no zatiaľ nie kritická, keďže skorý pád Avdijivky podľa expertov nehrozí. „Aj v najhoršom prípade pre Ukrajinu (ak sa potvrdí prielom ruských ozbrojených síl západne od Krasnohorovky) budú musieť ruskí vojaci na úplné obkľúčenie ukrajinskej skupiny prekonať obrannú zónu hlbokú asi desať kilometrov. Na pomery rusko-ukrajinskej vojny, kde postup útočiacej strany dosahuje najčastejšie desiatky metrov za deň, je to veľa,“ usudzuje Meduza.