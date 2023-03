Trumpa obvinili aj za úplatok pornoherečke, ako prvého exprezidenta. Sľubuje pomstu

Obvinenie vo štvrtok potvrdil aj exprezidentov právnik Joe Tacopina a viaceré ďalšie osoby oboznámené so záležitosťou.

Načasovanie obvinení Trumpa zjavne zaskočilo, pretože o deň skôr sa objavili správy, že veľká porota v jeho kauze na dlhší čas prerušila prejednávanie. Podľa zdrojov denníka New York Times exprezident a jeho poradcovia zastávali názor, že prielom nastane o niekoľko ďalších týždňov, ak vôbec.

Trump správu predýchava vo svojom floridskom rezorte Mar-a-Lago, kde od odchodu z Bieleho domu trávi väčšinu času. „Nálada pána Trumpa v posledných týždňoch kolísala medzi optimizmom a sebavedomím a nervozitou ohľadom budúcnosti. Vo štvrtok večer, po tom, čo ho veľká porota obvinila, bol naštvaný, ale sústredený hlavne na politické dôsledky obvinenia, nie dôsledky právne,“ píše NYT s odvolaním sa na osoby oboznámené s jeho uvažovaním.

Predpoveď nevyšla

Trump už v sobotu 18. marca bez uvedenia akýchkoľvek dôkazov na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že v utorok 21. marca očakáva svoje zatknutie a vyzval svojich priaznivcov na protest. K avizovanému zatknutiu malo dôjsť práve v súvislosti s týmto úplatkom vo výške 130 000 amerických dolárov, ktorý údajne vyplatil pred prezidentskými voľbami v roku 2016 pornoherečke Danielsovej.

Po niekoľkých napätých dňoch – od Trumpovho oznámenia a výzvy na protesty – však veľká porota zvolaná manhattanským prokurátorom Alvinom Braggom pokračovala vo vypočúvaní svedkov a zdalo sa, že k obvineniu exprezidenta tak skoro ani nedôjde, uvádza AFP.

Z čoho konkrétne je niekdajší prezident obvinený, zatiaľ nie je verejné, poznamenala AP. Veľké poroty, ktoré sú zriaďované kvôli posudzovaniu zhromaždených dôkazov a schvaľovaniu prípadných obvinení, pracujú v utajení.

Trumpov obhajca Joseph Tacopina podľa televízie CNN uviedol, že jeho klient bude predvedený pred súd a obvinený pravdepodobne začiatkom budúceho týždňa. Bývalý prezident čelí vyše 30 bodom obvinenia z podvodov, uviedla stanica s odvolaním sa na dva nemenované zdroje

Kancelária manhattanského prokurátora, ktorým je demokrat Alvin Bragg, medzitým oznámila, že nadviazala kontakt s Trumpovými právnikmi, aby dohodla podrobnosti ohľadom vypočutia obvinenia pred najvyšším súdom New Yorku. Ide tiež o odobratie odtlačkov prstov bývalého šéfa štátu. Samo obvinenie a termín doteraz neboli oficiálne zverejnené.

„Očakávame, že obvinenie vznesú v utorok,“ uviedla ďalšia Trumpova právnička Susan Nechelesová podľa agentúry AFP ohľadom termínu, kedy by mal exprezident predstúpiť pred justíciu, žiadne ďalšie podrobnosti však neuviedla.

„Som si istý, že tento hon na čarodejnice sa prudko obráti proti (súčasnému prezidentovi) Joeovi Bidenovi,“ uviedol Trump vo vyhlásení, ktoré AFP charakterizovala ako „veľmi dlhé“.

Trump: Je to hon na čarodejnice

Exprezident Trump odsúdil obvinenie voči svojej osobe. Rozhorčene sa pritom oboril na prokurátora aj svojich politických oponentov, píše agentúra AFP.

„Toto je politické prenasledovanie a zasahovanie do volieb na najvyššej úrovni v dejinách,“ uviedol Trump vo vyhlásení, ktoré zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social len niekoľko minút po tom, ako bolo obvinenie voči nemu oznámené.

„Skôr než som zložil prísahu ako váš prezident Spojených štátov, sa radikálni ľavicoví demokrati – nepriatelia ťažko pracujúcich mužov a žien tejto krajiny – zapojili do honu na čarodejnice,“ uviedol Trump. Vo vyhlásení ďalej prisľúbil, že sa pomstí.

„Demokrati klamali, podvádzali a kradli vo svojej posadnutosti ‚dostať Trumpa‘, ale teraz urobili nemysliteľné – obvinili úplne nevinného človeka,“ uvádza Trump.

Na margo prokurátora Alvina Bragga, ktorý vyšetrovanie úplatku Danielsovej vedie, ďalej napísal, že je financovaný Georgeom Sorosom a robí špinavú prácu za amerického prezidenta Joea Bidena. „Verím, že tento hon na čarodejnice sa Joeovi Bidenovi vo veľkom vypomstí,“ dodal americký exprezident.

Právnik Danielsovej: Nik nie je nad zákonom

Právny zástupca pornoherečky Stormy Danielsovej vo štvrtok vyhlásil, že obvinenie bývalého amerického prezidenta ukazuje, že „nikto nie je nad zákonom“. Obvinenie napriek tomu nepovažuje za „dôvod na radosť“.

„Nech teraz zvíťazí pravda a spravodlivosť,“ napísal Danielsovej právnik Clark Brewster na Twitteri.

Samotný Trump, ktorý sa usiluje o opätovnú prezidentskú nomináciu Republikánskej strany do volieb v roku 2024, označuje všetky vyšetrovania, ktorým čelí, za „hon na čarodejnice“ a politické prenasledovanie.

Rozhodnutím veľkej poroty Trump spravil krok k tomu, čo sa ešte žiadnemu americkému exprezidentovi nepodarilo. Ani jeden z nich po odchode z Bieleho domu neskončil za mrežami. Blízko k tomu mal republikánsky vládca Oválnej pracovne Richard Nixon, ktorý musel v auguste 1974 rezignovať pre aféru Watergate. Jeho nástupca Gerald Ford mu však udelil milosť za všetky skutky, ktorých sa mal dopustiť.

Politický problém

Ide o azda najmenej závažný prípad zo všetkých právnych problémov, ktorým môže exprezident čeliť. Týka sa porušenia financovania kampane v roku 2016. Trumpa vyšetrujú za to, že mal cez svojho vtedajšieho právnika Michaela Cohena zaplatiť 130-tisíc dolárov pornoherečke Stormy Daniels, vlastným menom Stephanie Cliffordovej. Peniaze dostala za to, aby nikomu nepovedala, že celebritný miliardár s ňou podviedol manželku Melanie.

Foto: SITA/AP, Markus Schreiber Stormy Daniels Pornoheračka Stormy Daniels.

Podľa agentúry AP peniaze išli cez schránkovú firmu a politikova spoločnosť Trump Organization si ich vykázala ako výdavky za právne služby. Cohena v roku 2018 odsúdili na tri roky väzenia a pokutu 50-tisíc dolárov. Priznal sa k porušeniu pravidiel financovania kampane či daňovému a bankovému podvodu.

Trump popiera, že by mal so Stormy Daniels pomer a aj to, že by jej zaplatil za mlčanie. Už predminulý týždeň na svojej sociálnej sieti Truth Social vyzval svojich stúpencov na to, aby sa za neho postavili. Bragga, ktorý je prvým černochom vo funkcii štátneho zástupcu v newyorskom Manhattane, označil za politicky motivovaného rasistu. "PROTESTUJTE! PROTESTUJTE! PROTESTUJTE!“ napísal Trump na Truth Social svojim podporovateľom.

Exprezident možno bude čeliť aj závažnejšej obžalobe v štáte Georgia za nelegálny pokus zmeniť výsledok hlasovania v prezidentských voľbách v roku 2020. A okrem toho je tu aj 6. január 2021.

Vtedy sfanatizovaný dav stúpencov republikána zaútočil na Kongres, ktorý mal odobriť výsledok prezidentských volieb z novembra 2020. V nich demokrat Joe Biden Trumpa porazil. Ten však prehru neuznal a začal šíriť konšpiračné teórie o tom, že mu víťazstvo ukradli a aj to viedlo k trojkráľovým nepokojom.

To, že sa Trump obrátil na svojich stúpencov, aby ho podporili, pripomína scenár spred vyše dvoch rokov. V New Yorku sa už pripravujú, že obžaloba by mohla viesť k násilnostiam.

"V Republikánskej strane existuje zradikalizovaná časť ľudí, ktorí Trumpa nikdy neopustia, a asi aj 30 percent republikánskej základne, ktorá mu môže dať hlas v budúcoročných primárkach. No oveľa menší počet jeho podporovateľov poslúchne jeho výzvy zhromaždiť sa v uliciach, a už vôbec to neznamená, že sa uchýli k násiliu. Trump je hrozbou pre stabilnú demokraciu v Spojených štátoch, ale menšou ako pred rokom, o ďalší rok bude ešte menšou hrozbou. Ak sa mu aj opäť podarí získať republikánsku nomináciu, jeho šanca na výhru v prezidentských voľbách nie je veľká,“ reagoval pre Pravdu Cal Jillson, expert na americkú politiku z Južnej metodistickej univerzity v Dallase.

Z právneho hľadiska Trumpovi nič nebráni kandidovať ani keby skončil za mrežami. Podľa prieskumov je v tejto chvíli favoritom, aby získal prezidentskú republikánsku nomináciu.

Denník New York Times s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že Trump sa vraj teší na to, že ho prídu zatknúť, a pripravuje sa, že pred verejnosťou zahrá veľké divadlo. Niektorí jeho právni poradcovia sú však z takého prístupu nervózni a upozorňujú ho, že by mal prípadnú žalobu brať vážnejšie. Môže sa stať aj to, že Trump bude najmä sklamaný, ak sa do ulíc nenahrnie dostatočne veľa jeho podporovateľov.

"Existujú protichodné názory na to, či má dostatok priaznivcov, ktorí sú stále ochotní riskovať zatknutie, odsúdenie a väzenie pri násilných protestoch. Mnohí z demonštrantov zo 6. januára 2021 teraz vystupujú proti nemu a hovoria, že ich zradil. Veľa z nich zatkli, zaplatili vysoké pokuty a skončili vo väzení, viacerí dostali dlhé tresty. Trump ich nikdy skutočne neprišiel brániť a nepomáhal im finančne ani inak,“ pripomenul pre Pravdu Kenneth Warren, politológ z univerzity v St. Louis.

Pripravujú mediálny cirkus

Tím okolo Trumpa mal pripravené plány pre prípad, že exprezident bude čeliť obžalobe a v noci na piatok ich aktivizoval. Poradcovia republikánskeho politika sa agresívne pustili do snahy využiť vývoj na vyzbieranie peňazí a mobilizáciu priaznivcov, opisuje web Politico. Tím niekdajšej hlavy štátu sa podľa neho chystá na „mediálny cirkus“.

„Pre väčšinu ľudí je trestné obvinenie problém. V tíme Donalda Trumpa sa na to pozerajú ako na príležitosť,“ napísal Politico. Trump očakáva, že mediálna pozornosť okolo rozhodnutia veľkej poroty mu môže pomôcť získať priazeň a podporu," pokračuje článok.

Trumpova kampaň na štvrtkovú správu prakticky okamžite reagovala rozoslaním nových e-mailov, v ktorých žiada podporovateľov o príspevky. Nasledovala vlna vyhlásení na podporu exprezidenta od republikánskych politikov, vrátane jeho potenciálnych volebných súperov.

Florida ho nevydá, tvrdí guvernér

Floridský guvernér Ron DeSantis, považovaný za Trumpovho hlavného potenciálneho súpera v boji o republikánsku nomináciu do prezidentských volieb v roku 2024, označil obvinenie vznesené voči exprezidentovi za „neamerické“. „Zneužívanie právneho systému ako zbrane na presadzovanie politickej agendy stavia celý právny štát na hlavu,“ povedal.

Floridský guvernér DeSantis dal vedomie, že jeho štát, kde sídli bývalý prezident, nevyhovie žiedosti z New Yorku o Trumpovo vydanie.

Trump podľa portálu Politico zostavil „malú armádu“ právnikov a hovorcov, ktorí majú v nasledujúcich dňoch šíriť vyhlásenia schválené volebným štábom. Jeden poradca očakávané „mediálne šialenstvo“ opísal ako „O. J. Simpson na steroidoch“, v odkaze na dlhotrvajúci a extrémne medializovaný proces s niekdajším hráčom amerického futbalu obžalovaným v 90. rokoch z dvojnásobnej vraždy.

Tieto prípravy nadväzujú na tvrdenie Trumpových spojencov z posledných týždňov, že akákoľvek obžaloba bude pre exprezidentovu kampaň prínosom, pretože zjednotí republikánsky tábor a potvrdí Trumpov naratív, že je dlhodobo terčom nespravodlivých vyšetrovaní. Viacerí ale podotýkajú, že dráma spojená s bezprecedentnou obžalobou sotva pritiahne exprezidentovi nové hlasy, ktoré by potreboval pre znovuzvolenie.