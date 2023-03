Lukašenko: V Bielorusku môžu byť umiestnené ruské strategické jadrové zbrane

„(Ruský prezident Vladimir) Putin a ja sa rozhodneme, a ak to bude nutné, umiestnime tu strategické zbrane,“ povedal Lukašenko v prejave o stave krajiny odvysielanom bieloruskou televíziou. Dodal, že Minsk a Moskvu nič nezastaví pri ochrane oboch krajín a ich obyvateľov.

Lukašenko v piatkovom prejave tiež vyzval na „prímerie na Ukrajine“ a rokovania medzi Kyjevom a Moskvou „bez kladenia podmienok“.

Šéf Kremľa Putin počas uplynulého víkendu oznámil plány na rozmiestnenie ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska. Piatkové Lukašenkovo vyhlásenie však predstavuje ešte väčšiu hrozbu, keďže by podľa neho mohli byť v Bielorusku umiestnené rakety dlhého dolety.

Od ruskej vojny proti Ukrajine, Moskva pravidelne vyťahuje jadrovú kartu. Odborníci tvrdia, že cieľom Kremľa je zastrašiť Západ, aby vojensky nepomáhal Kyjevu. "Máme všetky scenáre, ktoré by mohol ruský prezident Vladimir Putin použiť,“ povedal nedávno pre televíziu CBNN vysokopostavený predstaviteľ americkej armády, ktorý chcel zostať v anonymite. USA sa pri stratégii atómového odstrašenia opierajú o takzvanú jadrovú triádu. Tvoria ju strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si jadrovú triádu na videu US Department of Defense.