Mestom Little Rock sa prehnalo tornádo, zranilo stovky ľudí

Tornádo v meste Little Rock v americkom Arkansase.

Počas piatkového popoludnia miestneho času sa vytvorilo tornádo v Arkansase, ktoré si podľa stanice CNN vyžiadalo najmenej troch mŕtvych a desiatky zranených. V Illinois zomrel najmenej jeden človek a ďalších 28 ich utrpelo zranenia, keď sa v divadle počas metalového koncertu za búrky zrútila časť strechy, informuje CBS. Päť zranených po tornáde hlási Tennessee. Stovky tisíc ľudí v zasiahnutých oblastiach sú bez prúdu.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne zdravotné centrum UAMS v Little Rock v Arkansasde informovala o „stovkách zranených“. Americké médiá hovoria aj o značných škodách na majetku a vyvrátených stromoch. V oblasti bolo podľa meteorológov ohrozených približne 350 000 ľudí. Národná meteorologická služba (NWS) pre Little Rock na svojom twitterovom účte za posledných niekoľko hodín o pohybe tornáda informovala takmer nepretržite, pričom niektoré z varovaní hovorili o ohrození života. Mesto Little Rock má zhruba 200 000 obyvateľov.

Celkový rozsah škôd zatiaľ nie je vyčíslený ani odhadom, zo záberov z miesta na sociálnych sieťach je však zrejmé, že búrka úplne zničila niektoré domy, vyvracala stromy a prevracala aj nákladné autá. Počet zranených sa podľa médií pohybuje okolo 600, hoci presné čísla zatiaľ nie sú známe.

Meteorológ Ashton Cook z meteorologického centra Weather Prediction Center denníka The New York Times povedal, že v prípade Arkansasu „to najhoršie z tohto systému búrok už mohlo prejsť“. Búrky sa však podľa neho budú rýchlo posúvať severovýchodným smerom k štátom Ohio, Kentucky a Tennessee, kde sa prejavia v podobe ničivého vetra a krupobitia a prinesú aj riziko vzniku ďalších tornád.

V Spojených štátoch, predovšetkým v oblasti stredozápadu a pre východné severné štáty, platí podľa NWS výstraha pred tornádom pre viac ako 28 miliónov ľudí.

Ničivé tornádo zasiahlo pred týždňom štát Mississippi, kde následkom búrky zomrelo 21 ľudí. Terajšie podmienky sú podľa meteorológov podobné tým z minulého týždňa. Miesta zasiahnuté tornádom v piatok navštívil americký prezident Joe Biden s manželkou Jill.