ONLINE: Šéf armády USA: Vyhnanie Rusov z Ukrajiny v tomto roku nie je pravdepodobné

Vytlačiť ruské vojská v tomto roku z ukrajinského územia? Nehovorím, že sa to nedá, ale je to veľmi náročná úloha, povedal šéf armády USA generál Mark Milley pre portál Defense One.

6:00 Prinútiť ruské vojská, aby odišli z ruského územia v tomto roku, je podľa najvyššieho vojenského predstaviteľa v USA, generála Marka Milleyho, nepravdepodobné. Vyjadril sa tak v rozhovore pre portál Defense One.

„Zelenskyj veľakrát verejne vyhlásil, že cieľom Ukrajiny je vykopnúť každého Rusa z každej časti okupovanej Ukrajiny. To je významná vojenská úloha. Veľmi, veľmi náročná vojenská úloha. Pozeráte sa na niekoľko stotisíc Rusov, ktorí stále zostávajú v okupovaných častiach Ukrajiny. Nehovorím, že sa to nedá. Len hovorím, že je to veľmi ťažká úloha,“ povedal predseda zboru náčelníkov štábov.

Uviedol tiež, že to je legitímny cieľ – „majú na to právo, je to ich krajina“ – a ich morálka je na vysokej úrovni.

V piatok Milley povedal, že Rusko „zlyhalo“ strategicky, operačne, „a teraz zlyháva aj takticky“. Je to v duchu jeho vystúpenia pred výborom Snemovne reprezentantov, že ruské sily sú nivočené ukrajinskými jednotkami, čiastočne kvôli slabému výcviku a taktike ľudských vĺn.

Vyjadril sa však skepticky o dodávke zbraní dlhého doletu pre Ukrajinu. V prvom rade podotkol, že súčasné politické rozhodnutie hovorí nie. Z vojenského hľadiska má USA „relatívne málo ATACMS (americké taktické balistické strely) zbraní“ a Spojené štáty potrebujú mať takúto muníciu pre seba. Navyše sú podľa neho prehnané očakávania, čo tieto strely dokážu. Ako príklad uvádza, že v prípade ATACMS ide o jednu strelu, kdežto systémy s presnou muníciou GMLRS ich v rovnakom čase odpália šesť. Uvádza tiež, že na dlhé vzdialenosti môžu strieľať aj iné zbrane, podľa neho Briti majú viacero takýchto systémov.