Berlín má problém. Armáda chýbajúcu výzbroj do roku 2030 nenahradí

Nemecká armáda nie je schopná do roku 2030 kompletne doplniť vojenské vybavenie, ktoré jej teraz chýba. V rozhovore s denníkom Welt am Sonntag to uviedol nemecký minister obrany Boris Pistorius. Nemecko dodalo časť svojho vybavenia Ukrajine, aby mohla vzdorovať ruskej agresii, a ďalšia technika už chýbať nemôže, dodal Pistorius. K jeho prioritám patrí obrana východného krídla Severoatlantickej aliancie, dodal minister.