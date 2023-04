ONLINE: Zelenskyj: Nikto, kto pracuje pre ruskú agresiu, neunikne zodpovednosti

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 402. deň

Pri ruskej agresii zahynulo už 262 ukrajinských športovcov VIDEO: Heger o obilí: Ukrajinci chcú vyvážať do Afriky, nie k nám.

8:31 Kvôli Ruskom vyvolanej vojne zahynulo podľa Kyjeva už 262 ukrajinských športovcov a bolo zničených 363 športovísk v krajine. Pri sobotňajšom stretnutí so šéfom Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG) Morinarim Watanabom to podľa dnešnej správy serveru The Kyiv Independent povedal ukrajinský minister športu Vadym Hutcajt.

Ukrajinská vláda v týždni zakázala svojim športovcom zúčastniť sa kvalifikačných súťaží pre olympijské hry v Paríži 2024, pokiaľ na nich budú štartovať Rusi a Bielorusi. Aj za pomoci mnohých spojencov sa Medzinárodný olympijský výbor (MOV) snaží prinútiť k tomu, aby štart športovcov z týchto dvoch krajín nepovolil ani pod neutrálnou vlajkou.

Viac ako 13 mesiacov trvajúca ruská agresia na Ukrajine podľa odhadu Kyjevskej ekonomickej školy z konca marca spôsobila celkové škody vo výške 143,8 miliardy dolárov. Zničených či poškodených bolo vyše 150 000 obytných do­mov.

7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ohlásil ďalšie sankcie proti viac ako 650 ľuďom a firmám, ktoré „pracujú pre ruskú agresiu“. Časť z nich je napojená na ruský vojenský priemysel, oznámil v sobotu vo svojom pravidelnom večernom videoprejave.

Sankcie sú podľa Zelenského zamerané voči predstaviteľom agresorského štátu, jeho vojenskému priemyslu i kolaborantom. „Nikto z tých, ktorí pomáhajú teroristom, pracujú pre nich, dodávajú alebo vyrábajú zbrane pre teror – nikto z nich neunikne zodpovednosti,“ poznamenal tiež.

Zatiaľ naposledy Kyjev sankcie uvalil v marci na celkovo 400 osôb a firiem vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za dodávky iránskych bezpilotných lietadiel Šáhid Rusku.