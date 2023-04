Generál Šedivý pre CZDefence: Veľa západných politikov nepozná skutočný stav vecí na Ukrajine

Keď prišiel nový veliteľský zbor, reprezentovaný generálom Sergejom Surovikinom, došlo k zásadnej zmene vedenia bojov, tvrdí Šedivý. Podľa neho sa približujú ku klasickej vojne, takmer podobnej bojom v druhej svetovej. Jedným z prvkov je to, že sa jednostranne neuvažuje nad politickými dopadmi jednotlivých operácií, čo vedie k racionalizácii samotných krokov, povedal pre portál CZdefence.cz.

Ako príklad uviedol organizované stiahnutie ruských vojakov z Chersonu, aj keď to bolo politicky citlivé rozhodnutie. Správne si vyhodnotili, že oblasť nie je možné udržať bez velkých strát ľudí aj vojenského materiálu, povedal Šedivý. Ďalšiu zmenu vidí v prístupe k využívaniu zbraní, napríklad tankov, ktoré spočiatku boli pre Rusov len palebnými prostriedkami. Ukrajnici ich však dokázali úspešne likvidovať – Javelinmi, dronmi či delostrelectvom. Rusi sa podľa neho teraz vracajú k systému plukov.

„Plukové štruktúry síce nie sú logisticky samostatné tak ako brigádne, ale ak sú v rámci divíznej štruktúry, sú pomerne mobilné. A pluky sú z hľadiska nevojenských logistických štruktúr menšie a výhodnejšie pre manévrovací spôsob boja,“ uviedol pre CZDefence.

Rusi sa takisto naučili brániť proti dronom a sami ich využívať, tvrdí generál. „Ukazuje sa, a priznávajú to samotní Ukrajinci, že tie adorované (turecké drony) Bayraktar boli už de facto úplne eliminované, lebo Rusi už skutočne využívajú elektronické systémy k obmezovaniu bezpilotných prostriedkov. Veľa se hovorí o iránskych útočných dronoch Šáhid, ktoré sa darí Ukrajincom pomerne úspešne zostreliť. Ale len málokdo si uvedomuje, že ide len o čelné štíty, aby za nimi mohli preniknúť na územie Ukrajiny skutočné bojové rakety,“ povedal Šedivý.

Reagoval aj na pripomienku, že pomoc Ukrajine zo Západu prichádza s oneskorením. „To je bohužiaľ fatálny problém štátov NATO v Európskej únii, pretože nám vždy všetko strašne dlho trvá. A úplne zásadný nedostatok znalostí a skúseností s Ruskom. Podcenili sme aj rozvinutie spravodajských služieb na území Ruska a nie sme schopní riadne vyvodzovať, ako sa bude chovať jeho najvyššie velenie. Neustále hovoríme o Putinovi ako o možnom terminálnom nemocnom človeku, aj keď je to pravdepodobne len propaganda. Putin bohužiaľ funguje dál. Neboli sme schopní posúdiť Putinovu agresiu a bezohľadnosť, ako aj fungovanie ruskej propagandy, ktorá de facto spoločnosť stále ovláda aj napriek masívnym stratám,“ uviedol pre český portál.

Za zásadné považuje vyhlasovanie sankcií bez toho, aby EÚ vyhodnotila ich dopad na seba, ale aj zlé vyhodnotenie spojeneckých väzieb Ruska a „teraz sme prekvapení, že nie všetci akceptovali naše sankcie“.

Kritizuje aj správanie lídrov EÚ v krízovej situácií, ktoré sa prejavuje aj v neskorej dodávke zbraní pre Ukrajinu. Ak aj majú v Kyjeve sľúbené „najkvalitnejšie tanky na svete“ Abrams, prídu až o rok, čo teraz vojnu neovplyvní. V prípade nemeckých Leopardov ide aj o tanky starších verzií.

„Mimochodom, zase je to súčasť propagandy, pretože sa Leopardy prezentujú ako nejaké zázračné zbrane, čo rozhodne nie je pravda. Turci nasadili Leopardy v operácii v Sýrii proti Islamskému štátu a počas niekoľko málo operácií minimálne o desať kusov prišli. Iste, dodávky západných tankov Ukrajincom pomôžu, ale ak sa na bojisko dostanú v máji alebo júni, už bude neskoro. Domnievam sa totiž, že mnoho západných politikov nepozná skutočný stav vecí na Ukrajine. Možno, keď tam niekto z nich príde, tak tú realitu spozná bližšie, možno ju poznajú lepšie vojaci. Ale to, čo prezentovalo politické a vojenské vedenie Ukrajiny, bolo odlišné od reality. Doteraz sme počuli, že Ukrajinci prakticky nemajú straty, iba víťazia a všetko je v podstate perfektné. Ale potom, čo začal o vývoji na Ukrajine kriticky hovoriť šéf amerického zboru náčelníkov štábov generál Milley, tak aj Ukrajinci začali otáčať. A v menších štátoch, kam sa skutočné informácie dostávajú horšie, to môže vyvolávať pocit, že nie je nutné míňať miliardy za pomoc, keď situácia nie je tak horúca,“ uviedol okrem iného pre CZDefence generál Šedivý.