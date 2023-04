"Ako sa dostanem do svojej cely?" Obvinený Trump je vďačným terčom vtipkárov

Obvinenie Trumpa komentoval napríklad hollywoodsky režisér Quentin Tarantino alebo slávny moderátor Jimmy Fallon.

Hneď niekoľko vtipov a memečiek sa týka Trumpovej niekoľkosekundovej role vo filme Sám doma 2: Stratený v New Yorku (1992).

Sám doma 2 s Trumpom

Stratený desaťročný chlapec Kevin sa v luxusnom hoteli pýta Trumpa, ktorý je v úlohe seba samého, kadiaľ sa dostane do vestibulu, a Trump mu odpovedá, že chodbou rovno a doľava. Vtipkári poukazujú na to, že Trump by sa teraz mohol pýtať Kevina, kadiaľ sa dostane do svojej cely, a Kevin hovorí, že „chodbou rovno a doľava“.

Írsky divadelný režisér Dean Johnson na svojom twitteri poznamenal , že „Trump sa stane treťou postavou zo Sám doma 2, ktorá skončí vo väzení“ spoločne s povestnými zlodejmi Harrym a Marvom. Autor John Brammer zase sarkasticky poznamenal, že Trump sa vo svojom floridskom sídle v Mar-a-Lago teraz zabarikáduje a chystá pasce rovnako ako Kevin na Harryho a Marva vo svojom dome.

Hollywoodsky režisér Quentin Tarantino Trumpovi na svojom instagrame pogratuloval, že „konečne zvíťazil v ľudovom hlasovaní“. O Trumpovom obvinení hlasovala dvadsaťtričlenná súdna porota na newyorskom Manhattane a Tarantino vo svojej „gratulácii“ odkazoval na Trumpovo odmietnutie uznať porážku v prezidentských voľbách pred tromi rokmi.

Ovácie publika na správu o obvinení Trumpa.

Na víťazstvo v ľudovom hlasovaní poukázal aj správca twitterového účtu The Daily Show. Moderátor tejto populárnej talk-show John Leguizamo rozhodnutie poroty o Trumpovom obvinení oznámil svojmu publiku v hľadisku vo štvrtok pri nakrúcaní, načo ľudia reagovali búrlivým potleskom. Podobne reagovalo aj publikum moderátora Jimmyho Fallona v jeho talk-show The Tonight Show. Americké diskusné a publicistické „late night“ programy sú tradične obľúbenejšie medzi demokratmi ako medzi republikánmi.

Talk-show Jimmyho Fallona

„Niektorí sa obávajú, že (Trumpovo) zatknutie spôsobí rozdelenie národa. No iste, pretože doteraz sme tu všetci priateľsky a spoločne jedli pizzu pri jednom stole,“ utrúsil ironicky Fallon.

Trump je historicky prvým trestne stíhaným americkým prezidentom. Presný predmet obvinenia zatiaľ nie je verejný, hoci manhattanský sudca už so zverejnením súhlasil. Veľká porota v New Yorku sa však zaoberala Trumpovou údajnou platbou za mlčanlivosť dvoch žien, s ktorými mal údajne nemanželský pomer. Trump tieto platby následne vo svojom účtovníctve údajne zaevidoval ako „právne výdavky“, pretože platba sa uskutočnila cez jeho advokáta.